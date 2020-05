Los touroperadores tienen Canarias como un mercado prioritario

Tras el anuncio de Pedro Sánchez el pasado sábado, acerca de la reapertura de nuestras fronteras al turismo internacional para el mes de julio, las diferentes instituciones canarias trabajan a destajo para tener preparados todos los protocolos . En ese sentido, el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata está convencido de que, aunque “son decisiones de hoy para mañana, sí estaremos preparados” para desarrollar la actividad turística.

En los micrófonos de La Mañana de COPE Tenerife, Martín Plata explicó que “tenemos la ventaja de que hace cuatro semanas se había anunciado que la ministra de Turismo estaba trabajando distintos aspectos para establecer unos protocolos, pero tendrán que acelerar esas reuniones para tenerlos a tiempo”. Asimismo, agregó que la UE ha propuesto establecer diferentes fases, además corredores sanitarios entre países, que cuenten con un comportamiento pandémico similar.

Audio

Según el consejero, las aerolíneas no han borrado del mapa los destinos turísticos, “otra cosa es que no se supiera de fechas”, matiza. Además, explicó que había agencias de viajes que ofrecían viajes para julio, lo que hace un mes parecía precipitado, pero “al final han tenido razón”. En cuanto a la recuperación del turismo en las Islas, argumenta que los turoperadores tienen Tenerife y Canarias como “un mercado prioritario” porque hay clientes fieles que siempre quieren venir a Tenerife. En ese sentido, será una recuperación progresiva. “Como nosotros tenemos una temporada de invierno fuerte nos recuperaremos durante todo el año. No me atrevería a afirmar que a partir de septiembre trabajaremos con total normalidad, pero si no hay una segunda ola todo irá creciendo”, sostiene.

Sin embargo, recalca que no existen certezas sobre cómo se va a comportar el mercado. “En otros países también están sufriendo la Covid-19, como el Reino Unido. Primero tienen que perder el miedo a viajar”, deduce. Por otro lado, José Gregorio Martín aclara que, en el ámbito regional, “podemos movernos” con unas condiciones de seguridad muy altas. Bajo su punto de vista, no hay que pensar en cancelar un viaje dentro del archipiélago. “Tenemos buen nivel de control. Nuestra primera campaña de verano será viajar entre islas”, mencionó.