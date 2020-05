Los socorristas no quieren ser acomodadores de playa

Las administraciones canarias siguen planificando los protocolos que se deberán aplicar en la desescalada de las playas para que los ciudadanos puedan disfrutar de la costa en la temporada estival con todas las garantías sanitarias.

A falta de confirmación oficial, lo que parece claro es que los municipios tendrán que acotar espacios para evitar aglomeraciones y cumplir con las medidas de seguridad y distanciamiento social.

El presidente de la Plataforma 'Canarias 1.500 km de Costa', Chano Quintana, ha señalado en Mediodía COPE que el archipiélago presenta una complejidad especial al contar con 600 puntos de baño, pequeñas calas, piscinas naturales y pozas donde los ayuntamientos no tendrán capacidad para regular los accesos.

"Se pueden delimitar los metros con señales o postes para distribuir a las personas en la arena. En Galicia, incluso, se está estudiando la posibilidad de implantar una cita previa", ha subrayado.

En esta línea, ha explicado que la mayoría de consistorios barajan ampliar las plantillas de socorristas para que asuman las tareas de control de entrada, un extremo que él rechaza por los riesgos que entraña para la seguridad acuática.

"Los socorristas no pueden convertirse en acomodadores de las playas. No son autoridad, simplemente pueden recomendar, no ordenar. Me consta que existe una gran preocupación por esta opción que haría que el guardavidas estuviera más atento a la vigilancia de los metros de separación entre personas que a la prevención de accidentes. Un socorrista no puede estar mirando quién viene, quién va y cómo se colocan las toallas y las sombrillas", ha aseverado.

En este mismo sentido, Quintana ha apelado a la responsabilidad y sentido cívico de la población para que no se produzcan contagios y rebrotes de la pandemia.