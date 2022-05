Los sindicatos de la Policía Local de Santa Cruz alertan: “Los fines de semana será una ciudad insegura”

Los sindicatos mayoritarios en la Policía Local de Santa Cruz, CSIF, CCOO, UGT y ASIPAL han enviado un informe a la concejala de Seguridad Evelyn Alonso, en el que solicitan “personal extra aparte del servicio ordinario”, de cara a los numerosos eventos que van a tener lugar de aquí a final de año en la capital, y que han sido anunciados por el Ayuntamiento.

La noticia, adelantada por Diario de Avisos, ha sido confirmada hoy en La Mañana de COPE Tenerife por el delegado del CSIF Jesús Illada, que ha sido claro y concluyente en su valoración: “Santa Cruz será los fines de semana una ciudad insegura, y de hecho ya hemos tenido problemas”

El delegado sindical relató que hace un mes exacto, “el día 9 de abril, enviamos un escrito solicitando que para los eventos que se van a realizar, hubiera un personal extra aparte del servicio ordinario, porque sabemos en la fecha que estamos y somos conscientes de las cantidad de personas que acuden a este tipo de actos”. El resultado es que “hemos recibido la callada por respuesta”.

Las cifras hablan por sí solas, ya que como explica el delegado del CSIF, “la realidad es que la plantilla está como está, y estamos por debajo del número de agentes de 1983. Somos 306 agentes en la plantilla, de una ciudad que es capital de provincia, cuando Las Palmas tiene cerca de 600”.

Esto de traduce en que “una unidad operativa que tiene 40 policías, corresponde a un policía por cada 5075 habitantes censados en la ciudad, lo que es una barbaridad”.

Por tanto, la consecuencia es que “los fines de semana con el fin de las restricciones y las ganas que hay después de la pandemia, la seguridad se está dejando de lado”. En ese sentido, Illada aclaró que “nosotros no podemos garantizar la seguridad si somos pocos, porque Santa Cruz no es la zona centro, Santa Cruz es Ofra, es el Barrio de La Salud, en Anaga… La policía no puede estar concentrada en la zona centro”.

Estos primeros fines de semana tras el levantamiento definitivo de las restricciones y la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas, “han ido muy mal, ha habido problemas de seguridad para llenar un cubo, sobre todo el tema de botellones y fiestas en domicilio”.

La situación llega al punto, que Illada confiesa que a la mayoría de esos problemas en domicilios, “no se puede ir por falta de efectivos”.

Por último, el delegado sindical destacó que “nosotros de lo que avisamos es que la seguridad de nuestros compañeros está por delante de todo, pero también el servicio al ciudadano hay que tenerlo en cuenta. No puede ser, que cuando el policía llega media hora tarde al servicio, reciba las quejas del ciudadano”.