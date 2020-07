Los sindicatos de Educación critican el retraso de la consejería en la planificación del próximo curso

Primero fue la suspensión de las clases debido al COVID-19, después la brecha digital puesta de manifiesto por muchos padres de alumnos, y ahora es la falta de impulso por parte de la consejería que dirige Manuela Armas, llegada al cargo tras la dimisión de María José Guerra, y el efímero paso de Valbuena al frente, para planificar el próximo curso.

Los sindicatos con mayor representación en este área, han reclamado acelerar los plazos de la Consejería de Educación de cara a septiembre. Desde el sindicato STEC, su portavoz, Emilio Armas, indica que “ahora mismo la situación está como con Valbuena”, esto es, hace casi un mes. Sin embargo, mientras esto ocurre, con un curso que salvo el universitario nadie sabe como será, y sobre todo muestran su preocupación por la falta de espacio.

José Ramón Barroso, por parte de Comisiones Obreras, indica que le han solicitado un listado a la consejería de los espacios disponibles, y todavía no se sabe. Eso sí, insiste que esta será precisamente la parte más complicada, la adaptación de los centros, de los espacios públicos, porque precisa que “todo eso debería haberse hecho hace meses”.

“NOS PILLARÁ EL TORO”

Si bien la situación inédita derivada del COVID-19, que pilló por sorpresa a las autoridades, algo que los sindicatos entiende, Barroso precisa que sería inaudito que no la consejería no tuviese todo listo para el próximo uno de septiembre, y que al ritmo actual “les pillará el toro”. Por otro lado, critica que no han visto cambios en relación con la anterior consejera, María José Guerra, y recuerda que estamos a apenas 55 días para el inicio del próximo curso.

Por otro lado, el sindicato STEC ha presentado a la Consejería de Educación las más de 4.500 firmas de docentes que ha reunido en la primera semana de campaña para recabar apoyos y que se bajen las ratios en las aulas de las islas el próximo curso.

Esta petición no solo está relacionada con las medidas sanitarias contra el covid-19, que exigen una separación de metro y medio entre el alumnado, sino que también es una petición en pro de la calidad de la enseñanza en las islas. Matiza el sindicato STEC que para cumplir con las medidas higiénico-sanitarias «harían falta 4.000 o 5.000 docentes más.

En todo caso, el sindicato continuará durante el verano con la recogida de firmas para exigir la bajada de ratios y espera entregar en el registro de la Consejería de Educación muchas más rúbricas de docentes en el mes de septiembre.