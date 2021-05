Los sindicatos dudan que los temporales puedan ser 'funcionarios' sin pasar una oposición

Los sindicatos mayoritarios –Comisiones Obreras y UGT- se han mostrado en contra de parte de las reivindicaciones de los trabajadores temporales de la Administración que quieren la consolidación de sus plazas y por tanto su estabilización como ´funcionarios´ suspendiendo o incluso solo habiendo superado una entrevista. A esto se suman los facultativos sanitarios que han remotado las jornadas de movilizaciones tras una tregua esperando por una solución de la Consejería de Sanidad.

Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha pedido paciencia a los temporales, puesto que lo primero es conseguir “seguridad jurídica” para evitar que cualquiera de las acciones llevadas a cabo termine siendo anulada por parte de los tribunales.

Asimismo, Bautista ha recordado que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se ha comprometido a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público antes del final del verano con la intención de terminar con esta problemática, por lo que cree que es necesario “que si han esperado tanto años, lo hagan un poco más hasta alcanzar una solución”. Ahondando en el tema en cuestión cree que las distintas plataformas que han convocado las marchas y manifestaciones en distintos puntos de Canarias, están vendiendo “humo”, puesto que las “plazas no tienen nombres y apellidos”, y no se van a dar “a aquellos que lleven mucho tiempo, si no a las personas que hayan superado un proceso selectivo, puesto que las reglas del juego son así”. En el día de ayer la Confluencia de Médicos de Canarias remitía una carta al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, en la que mostraban su rotundo rechazo a celebrar cualquier tipo de oposición de libre concurrencia.

BUSCAR LA SEGURIDAD JURÍDICA

Desde el otro gran sindicato, Comisiones Obreras, el adjunto a la secretaria general de la Federación de Sanidad, José Alonso, ha remarcado que la principal intención de los sindicatos es que la solución que se adopte tenga la mayor seguridad jurídica, para “evitar que a las primeras de cambio, se lleve al Tribunal Superior y se anule”.

Es por ello que apunta que lo que se ha estructuralizado son las plazas “pero no las personas”, por lo que aquellos que quieran optar a alguna de ellas deberán pasar “necesariamente” por una Oferta Pública de Empleo (OPE), ya que lo contrario es ilegal. Alonso se refiere al último anuncio realizado por Sanidad que procederá a regularizar como interinos a 4.316 trabajadores eventuales de todas las categorías profesionales.

Por último recuerda que no es posible “acceder a una oposición en la cual las plazas tengan nombres y apellidos, puesto que por definición serán siempre más los opositores que las plazas”.