Los sindicatos anuncian movilizaciones en Canarias si no hay subida salarial

Los representantes sindicales que este domingo participan en los actos y manifestaciones convocadas con motivo del Primero de Mayo, Día de los Trabajadores, han reclamado altura de miras a la patronal para que haya subidas salariales porque, si no es así, han anunciado, habrá movilizaciones.



En la capital tinerfeña, donde algo más de 300 personas han participado en una manifestación que ha recorrido diversas calles del centro de la ciudad. El secretario de Organización de la UGT de Canarias, Héctor Fajardo, ha insistido en que solo las subidas salariales garantizan la recuperación económica de los trabajadores.



El secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, ha destacado que los actuales son momentos de "altísima" inflación, que no se está trasladando a la negociación colectiva, por lo que ha hecho un llamamiento al sector empresarial para que actúe en consecuencia.



Una manifestación que también ha sido convocada por la Unión Sindical Obrera (USO), y en la que han participado representantes del PSOE como el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, quien ha manifestado que poco a poco se recupera la normalidad, si bien no se ha salido de la pandemia y hay un conflicto bélico en Ucrania.



Héctor Gómez ha reconocido que queda mucho por hacer, pero ha subrayado que se han dado pasos muy importantes para abandonar la precariedad y acabar con la temporalidad laboral.



El secretario de Organización de la UGT y el secretario general de CCOO en Canarias han apuntado que tras la pandemia por el coronavirus los sindicatos querían recuperar las calles.



Héctor Fajardo ha señalado que se vive un momento crítico, con un subida de precios que ha afectado "profundamente" a la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por lo que ha reclamado aumentos salariales y contención de precios. El dirigente de la UGT ha opinado que la patronal debería tener algo más de sentido de Estado, de país, porque, ha insistido, la subida de salarios es "inevitable" para garantizar la recuperación económica.



El secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, se ha referido al lema del Primero de Mayo de este año, La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad, y ha apuntado que la "altísima" inflación no se está trasladando a la negociación colectiva, por lo que ha pedido a los empresarios que actúen en consecuencia.



Inocencio González ha recordado que en la negociación de los convenios colectivos se establecen incrementos salariales de en torno al 2 %, mientras que la previsión de inflación para este año está entre el 6 y el 6,5%.