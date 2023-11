Los senadores socialistas de Tenerife defienden la amnistía

La amnistía parece ser ya una realidad tras el acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes, y de hecho, Pedro Sánchez tiene ya preparada la ley ad hoc para su registro en el Congreso de los Diputados. Hablamos sin lugar a dudas de una de las decisiones más polémicas del actual Gobierno de España, y que ha generado una fuerte contestación social en todo el territorio nacional.

Canarias no ha sido una excepción en ese sentido, y por eso, hoy en Herrera en COPE Tenerife hemos querido conocer la opinión de varios senadores tinerfeños, teniendo en cuenta que en la Cámara Alta, el Partido Popular cuenta con mayoría. En ese contexto, el senador popular y presidente insular en Tenerife de la formación conservadora, Emilio Navarro, ha insistido en que harán valer esa mayoría en el Senado, “para evitar que la amnistía sea una realidad”, utilizando “todas las herramientas que estén a nuestro alcance como llegar al Tribunal Constitucional, y para eso pondremos todos los servicios jurídicos del partido a trabajar”.

Navarro afirmó que en juego, “están cuestiones tan importantes como la igualdad de todos los españoles”, ya que, “no puede ocurrir que una persona ya sentenciada, y que ha hecho lo que hecho, reciba esa amnistía y además siendo un político”.





La opinión del PSOE: "España no se va a romper"

Naturalmente, la opinión sobre este asunto es radicalmente diferente desde las filas del Partido Socialista. El senador tinerfeño y exconsejero del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, destacó que “aquí no hay ni buenos ni malos porque eso no contribuye a solucionar los problemas”, añadiendo que “aquí lo que hay es un conflicto de tipo político, y hay que buscar soluciones dentro del marco legal que ayuden a solucionarlo y seguir avanzando”.

Valbuena enfatizó que “con los indultos también salieron a protestar y no pasó nada, y con la amnistía va a pasar exactamente lo mismo”, agregando que “España no se rompe ni se va a romper, no se rompió con los indultos y tampoco se va a romper con la amnistía”.

Por último, el senador socialista y presidente del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se mostró convencido de que “la amnistía va a ayudar a mejorar la convivencia en Cataluña”, y además, “va a fortalecer a partidos que no son independentistas como el PSOE, y puede ayudar a quitarles argumentos a los independentistas que dicen que España les maltrata y que España no es democrática”.

Martín cree que “no hay un malestar en la sociedad con este asunto” y afirma que el PSOE “está desactivando al independentismo que no va a conseguir nunca la independencia de Cataluña”. En ese sentido, añadió que “una cosa es que se perdone lo que ocurrió hace años, y otra cosa es darle todo lo que quieren, porque no van a conseguir la independencia”