Los sanitarios de Tenerife son claros: "Hay que aumentar las restricciones para salvar vidas en Semana Santa"

La coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, Cati Darias, ha pedido al Gobierno regional que endurezca las medidas de contención en Tenerife por los malos indicadores sanitarios que presenta la isla.

"La situación epidemiológica no es nada favorable, ya que no ha habido una mejora tras la aplicación de las restricciones de Carnaval y del nivel 2 'reforzado'. Las cifras de ocupación de los hospitales son preocupantes, por eso, no podemos seguir dando el mismo valor a la economía que a la vida de las personas. Creemos que las decisiones sobre esta materia se deben adoptar desde un punto de vista estrictamente científico", ha aseverado en COPE.

Tenerife roza el nivel 3 y el cierre perimetral en Semana Santa En la isla hay 183 personas hospitalizadas con coronavirus, 36 se encuentran ingresadas en la UCI Tenerife 16 mar 2021 - 09:00

En esta línea, la representante de Intersindical ha subrayado que la posibilidad de recibir turistas internacionales en Semana Santa supone un incremento del riesgo de contagios entre la población.

"No olvidemos que las vacunas van a un ritmo extremadamente lento y se ha paralizado la administración de la de AstraZeneca. Además, la inmunización no impide la transmisión del virus. También hay que tener en cuenta la aparición de las nuevas cepas. Por todo ello, entendemos que lo hay que hacer es elevar el nivel de alerta e incluso restringir y mirar con lupa la entrada de visitantes a partir de ahora", ha afirmado.

Por último, Cati Darias ha pedido a los tinerfeños "paciencia y que sigan cumpliendo las normas porque ya es evidente que no vamos a llegar al verano con inmunidad de rebaño".