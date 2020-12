Los sanitarios piden a los tinerfeños "sentido común para evitar un gran rebrote en enero"

La secretaria del Sindicato de Enfermería (SATSE) en la provincia tinerfeña, Ramona Mendoza, ha pedido a los ciudadanos de Tenerife que cumplan de manera estricta las medidas de prevención en estas fiestas para que no se produzca un rebrote duro de la pandemia en enero.

"Yo sé que cuesta entenderlo si no nos toca directamente, pero debemos ser conscientes de la gravedad de la situación. Todos tenemos una gran responsabilidad a la hora de respetar y hacer respetar las normas en nuestros encuentros", ha aseverado en COPE.

En esta línea, ha subrayado que los sanitarios temen que el relajamiento social de estas fechas provoque un aumento importante de los contagios en las próximas semanas. "Los profesionales estamos preocupados y agotados porque nuestra actividad diaria se ha visto condicionada por completo por esta emergencia desde el mes de marzo. Luchamos por salvar las vidas de los pacientes y por no infectarnos, ya que nuestra labor es fundamental. Ahora, no solo es importante contar con respiradores, también lo es que los equipos no enfermen", ha asegurado.

Ramona Mendoza espera que la campaña de vacunación, que se inicia el próximo domingo en todo el país, permita minimizar el impacto del coronavirus entre la población del archipiélago. "Se ha desarrollado en un periodo de tiempo muy breve y habrá que calibrar los posibles efectos secundarios, pero está claro que los beneficios siempre van a ser mayores", ha concluido.