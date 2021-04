Los sanitarios advierten: “Sería catastrófico que no se prorrogue el estado de alarma”

Los profesionales sanitarios vuelven a mostrar su preocupación por la virulencia del COVID en los últimos meses. Sergio Martínez, presidente de la Sociedad canaria de medicina Intensiva, crítica y unidades coronarias, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha aludido al hecho de que de los datos con los que cuenta, “los pacientes que ingresan lo hacen en un estado más grave que en la primera ola, son más jóvenes e ingresan directamente en la UCI”. Así relata como muchos de los que pasan por los distintos centros hospitalarios son miembros de una misma unidad familiar, tras producirse un brote en un núcleo “llega el padre, y después le siguen los hijos”.

Por otro lado, asegura que un año después de la pandemia la gente ha perdido “el miedo”, relata como parece que el hecho de que se esté vacunado –apenas se ha vacunado al 6.61% de la población en Canarias- hace que muchas personas se confíen y no guarden las distancias, no ventilen los sitios o incluso no porten la mascarilla.

En cuanto a la asistencia telefónica sanitaria, Martínez se ha mostrado tajante y considera que “es una lacra”. Asimismo, no entiende cómo es posible que en los centros hospitalarios si se atiende de manera presencial, y en Atención Primaria no, por lo que pide que en este servicio también los médicos y enfermeros lo hagan de manera presencial.

“ELIMINAR EL ESTADO DE ALARMA PUEDE SER CATASTRÓFICO”

El Gobierno de España ha adelantado que su intención es la de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, por lo que en principio, a falta de una legislación complementaria muchas de las restricciones que existen en la actualidad no se podrían mantener. Dentro de este grupo de limitaciones se encuentran por ejemplo el toque de queda –ahora en Tenerife salvo casos justificados es a las diez de la noche-, las conocidos como cierres perimetrales. La posible eliminación de este tipo de restricciones, preocupa a Martínez que califica esta decisión como “catastrófica” y pide mantenerlo un poco más, al menos “hasta ver cómo avanza la pandemia”.