Los Realejos no tendrá Fiestas de Mayo por primera vez en 44 años

El Ayuntamiento de Los Realejos ha decidido suspender todos los actos de sus Fiestas de Mayo 2020 como consecuencia de la situación del estado de alarma que ha generado el Covid-19. Se trata de una medida extraordinaria que se adopta ante una situación sin precedentes.

La propagación del virus y la incertidumbre provocaron que las asociaciones culturales Cruz Calle El Sol y Cruz Calle El Medio, la Asociación de Fiestas de la Santa Cruz de la Cruz Santa y la Comisión de la Cruz de la Iglesia 2020 decidieran suspender todos los actos previstos de cara a la festividad de la Santa Cruz (el enrame de las cruces y capillas, la traca y la exhibición pirotécnica del próximo 3 de mayo), tal y como reflejaron en un comunicado hecho público este miércoles en el que además mostraron su profunda tristeza:

“El año 2020 pasará a la historia como aquel en el que nuestra ofrenda hacia el Santo Madero no se transformará en fuego y flor. Sin embargo, la Santísima Cruz está en su altar todo el año, aguardando nuestra visita, y dentro de la tristeza que nos invade ahora mismo, hemos de ser conscientes de lo que ahora es más importante y que Ella siempre está esperándonos. Pidámosle con fuerza que pase pronto la situación que estamos atravesando y nos borre del sentimiento este mal recuerdo. Cuando nos demos cuenta, llegará otro mes de mayo, y el de 2021 lo viviremos con mayor emoción e intensidad después de que el de este año tenga que ser íntimo y recogido.”

Ante esta situación, y tras varias reuniones durante esta semana, el Ayuntamiento de Los Realejos ha tomado la decisión de suspender los actos y actividades complementarias de la festividad de las Cruces y los Fuegos de Mayo, tal y como anunció este viernes en una rueda de prensa telemática el alcalde, Manuel Domínguez: "La decisión que han adoptado las distintas comisiones es la más acertada y por ello el Ayuntamiento ha tomado la decisión de unirse a la suspensión de Fiestas de Mayo. No ha sido una decisión fácil, no ha sido una decisión sencilla. Ha sido una decisión responsable, donde entendemos que no podemos, a partir del levantamiento del estado de alarma, invitar a la ciudadanía a congregarse en la calle en masa”.

Es la primera vez, desde hace cuarenta y cuatro años, que se suspende la celebración de estas fiestas tal y como la conocemos, pero las alternativas son pocas. A día de hoy, “todo es incertidumbre como para arriesgarse a organizarlas puesto que, primando por encima de todo la salud, además suponen una inversión económica muy alta”, manifestó el mandatario.

El alcalde no ocultó su preocupación por lo que va a significar la suspensión de las fiestas para la economía de muchas empresas del municipio, pero a día de hoy, con esta crisis sanitaria, las decisiones que puede adoptar el Gobierno del Estado se desconocen y “no tenemos tiempo para poder sacar a licitación el sonido o los distintos grupos que tendrían que participar en nuestras fiestas, en nuestras calles, en nuestros escenarios. En definitiva son muchas las variables en donde no existe respuesta y por lo tanto ante todo ello la prudencia, la responsabilidad, nos invita a tomar esa difícil decisión”, apuntó Domínguez.

Asimismo, manifestó que espera que esta decisión "sea entendida por todos y cada uno de los que tienen algo que ver con las Fiestas de Mayo, pero también por todas y cada uno de los que nos gusta disfrutar de esas Fiestas entrañables, únicas en este municipio.”

El alcalde agradeció a todos y cada uno de los que hacen posible las fiestas su implicación y aseguró que ya están pensando en 2021, además de comunicar que están trabajando en la posibilidad de llevar a cabo algún evento de una manera distinta a la habiltual, usando la creatividad, la imaginación y recursos nuevos, pero no será hasta las próximas semanas cuando se hable en detalle de cada una de ellas.