Los propietarios de gasolineras de Tenerife avisan de posibles desabastecimientos

A partir de la medianoche de este jueves 31 de marzo entra en vigor la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible repostado para hacer frente a la escalada de precios del último mes. Una medida que está generando quebraderos de cabeza a las estaciones de servicio porque deberán aplicarlo en la factura, una vez se vaya a pagar, y que supone que adelanten 15 céntimos por litro cada vez que se llene de carburante un vehículo y será a posteriori cuando se les devuelva por parte del Gobierno.

Así, el propietario de la estación de servicio Pcan Abades Los Moriscos, Juan Antonio González, ha subrayado en los micrófonos de COPE Canarias que tienen que tener capacidad para comprar combustible, que es “un volumen enorme” y mantener el negocio sin ganar nada. Esto implica seguir pagando infraestructuras, impuestos y personal.

“Yo no sé de dónde vamos a sacar dinero para todo esto. Creo que vamos a tener un momento de desabastecmiento en el carburante. Yo no tengo dinero para comprar y tener stock para vender y no ganar nada”, ha precisado.

En otro orden de asuntos, González ha incidido en que no tiene constancia de que se hayan producido subidas en el precio del carburante en los últimos días tras el anuncio de la bonificación del Gobierno.

“Estamos todos en la misma línea de que no se ha subido más”, ha confirmado.

Sin embargo, ha añadido que de haberse producido incrementos, no alcalzan los 20 céntimos que se empiezan a reintegrar hasta junio.