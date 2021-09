Los profesores canarios, en contra de que los contactos vacunados de un positivo vayan a clase sin cuarentena

El presidente del sindicato ANPE en Canarias, Pedro Crespo, ha asegurado en COPE que los profesores del archipiélago rechazan el nuevo protocolo sanitario que permitiría que los alumnos que sean contactos estrechos de un estudiante contagiado de coronavirus puedan acudir a clase con normalidad sin necesidad de hacer cuarentena.

"No lo vemos del todo bien porque un centro no es un evento multitudinario, pero a veces se le parece. En un colegio y en un instituto se congrega un elevado número de personas en unas condiciones particulares, por eso, entendemos que, aunque la vacunación esté avanzando, esto supone un riesgo. No podemos olvidar que los inmunizados transmiten la enfermedad", ha precisado.

En esta misma línea, el responsable de ANPE ha pedido a la Consejería de Educación que convoque a los representantes de los docentes para abordar las situaciones que puedan plantearse en las aulas al detectarse un positivo.

"Debemos reunirnos porque creemos que lo que funciona se debe mantener. No es adecuado que se cambie la norma, sobre todo porque aquí, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras regiones, se ha producido un aumento de ratios y se ha reducido la distancia de seguridad a 1,2 metros", ha explicado.

Pedro Crespo también ha confirmado que todos los centros educativos de las islas han abierto sus puertas este miércoles para planificar el inicio de curso previsto para el próximo día 9. "Todo el personal se ha incorporado a primera hora, aunque falta por nombrar al profesorado interino, también el de refuerzo y el que por errores o ajustes de destino aún no ha sido designado", ha señalado.

El presidente de ANPE ha querido subrayar además que este curso se presenta con numerosas asignaturas pendientes entre la plantilla de docentes y la administración.

"Reclamamos a la Consejería que atienda todos los asuntos que no se trataron el año pasado por las circunstancias relacionadas con la pandemia. Es momento de retomar muchos desafíos que estaban sobre la mesa desde marzo de 2020 y que siguen lastrandp el sistema de enseñanza; hablamos de reducción de ratio alumno - profesor por aula, el plan plurianual, la actualización de las infraestructuras obsoletas o el plan de digitalización de la enseñanza pública", ha concluido.