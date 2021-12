Los profesionales sanitarios discrepan con la decisión de permitir 10 comensales en Nochebuena y Navidad

Preocupación máxima en todos los estamentos, por el repunte explosivo de casos de coronavirus, y las consecuencias que esta situación esta provocando en todos los niveles del Servicio Canario de Salud.

Y con este escenario, los profesionales del sector sanitario no parecen estar demasiado de acuerdo con la decisión del Gobierno de Canarias de permitir reuniones de hasta 10 comensales en las fechas de Nochebuena y Navidad en las islas que permanecen en nivel 3. La medida, anunciada ayer por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, no será aplicable a las reuniones en restaurantes o espacios públicos, y no afectará en el caso de que sean convivientes.

En este contexto, hoy en La Mañana de COPE Tenerife, la delegada de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias Cati Darias, ha afirmado que lanzar estos mensajes “tan contradictorios a la población, en el sentido de que se celebran grandes eventos, o se mantiene abierto el ocio nocturno, o de que no importa que haya 10 comensales a la mesa en la cena de Navidad con la que está cayendo, es incompatible con luego pedirle al ciudadano responsabilidad y que se cuide”.

La representante sindical insistió en que la ciudadanía, “no debe esperar por las medidas que implante el Gobierno, deben de tomar una decisión individual de mantener distancia social, usar las mascarillas y limitar los contactos, porque los ciudadanos tienen la responsabilidad individual de que esto vaya a más”.

Por otra parte, desde Intersindical Canaria insisten en las preocupantes perspectivas a corto plazo. Darias mantiene que tras las navidades “vamos directos al colapso sanitario”, ya que “aunque se le coja un teléfono a un ciudadano porque tiene una dolencia subsidiaria, se le va a tener que decir que no, que no tendrá hora hasta dentro de un mes”.

Y eso, traerá consigo que “ese paciente irá al servicio de urgencias y también colapsarán los servicios de urgencias”.