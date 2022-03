Los profesionales sanitarios advierten que un carnaval en la calle sin mascarilla es “una irresponsabilidad"

La posibilidad de celebrar el carnaval en la calle y sin mascarilla en junio, parece estar cada vez más cerca. Y las palabras ayer en La Mañana de COPE Canarias, del director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Juan Alemán, dando el visto bueno a esta posibilidad, han generado un amplio debate en la sociedad canaria.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Médicos de la provincia tinerfeña Rodrigo Martín, ha sido tajante al afirmar en La Mañana de COPE Tenerife que “sí o sí”, hay que ponerse la masacrilla en carnavales, ya que, “creer que vamos a guardar la distancias en carnaval es utópico, en un carnaval es imposible mantener las distancias, luego la mascarilla hay que seguirla llevando”.

Martín recalcó que “la pandemia no se va a ir en esas fechas, tendremos o no picos, pero no se va a ir”, añadiendo que “hay que seguir manteniendo las prescripciones básicas mientras dure la pandemia como la distancia, ventilación, mascarilla y por supuesto las medidas higiénicas”.

Eso sí, el presidente del Colegio de Médicos matizó que “las personas que no tengan patologías que puedan significar una bajada de las defensas, podrían estar más relajados. Sin embargo, hay un número muy importante de ciudadanos, que yo calculo que pueden ser unos 400.000 en Canarias, que por sus patologías no puede relajarse”.

Sobre este aspecto, aclaró igualmente que “este sector de la población que no debe relajarse, debe hacerse un test de anticuerpos con antígenos igg y antígenos igm y así se puede saber si estas personas deben seguirse protegiendo, o pueden relajarse, y esta iniciativa debería partir del servicio público de salud”.





"UNA IRRESPONSABILIDAD QUE PUEDE SATURAR DE NUEVO LOS HOSPITALES"





Desde el colectivo de enfermería, también se ha pronunciado Caty Darias, coordinadora de la Federación Nacional de Intersindical Canaria y delegada de este sindicato en el HUC. Darias mantiene que es “una irresponsabilidad estar pensando en unos posibles carnavales en junio en vez de estar preocupándonos por hacer un correcto seguimiento de los casos y las pruebas diagnósticas necesarias”. Además, quiso hacer un “llamamiento a la ciudadanía”, ya que los representantes públicos “están actuando con irresponsabilidad”.

Darias afirmó además de forma concluyente, que “un evento multicontagiador como un carnaval en la calle nos puede llevar a otra nueva ola y de vuelta a un sistema sanitario colapsado y sin recursos para combatir la enfermedad”.

