Los productores de plátano advierten de que el sector desaparecerá si se cambia la ley

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias ha vuelto a rechazar la reforma de la ley de cadena alimentaria que se está tramitando en el Congreso de los Diputados por dejarles, a su juicio, en una situación de desventaja frente a la banana de Latinoamérica.

El nuevo articulado de la ley de la cadena alimentaria obliga, entre otras cosas, a establecer un precio mínimo que ha de cubrir los costes de producción, lo que hace que el precio del plátano de canarias se oferte a mayor precio que otros plátanos o bananas importados.

En declaraciones a COPE Canarias, el presidente de Asprocan, Domingo Martín, ha advertido de que "no se puede hacer la ley a partir de la teoría, porque la comercialización es una actividad experimental". Según ha afirmado, alrededor de un 20-30 % de la producción de plátanos "se quedarían en origen porque no podrían cumplir con ley" y, en caso de no cumplirla, las multas serían elevadas.

"Queda muy bonito decir que se le va a pagar al agricultor el precio de coste, pero el 30 % de la producción se quedará fuera", ha insistido, lo que "castigaría a los agricultores pequeños y deprimidos de Canarias". Para Martín, la reforma de la ley de cadena alimentaria "dejará hueco a la banana y, a medio plazo, el plátano acabará desapareciendo".

El plátano canario compite con la banana procedente de Latinoamérica, ya que esta última se vende a la mitad de precio (unos 40 céntimos el kilo frente a los 80 del plátano de Canarias), porque se produce en peores condiciones en comparación con las garantías europeas que sí se aplican en el archipiélago.