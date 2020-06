"Los políticos no pueden irse de vacaciones este año"

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, está preocupado por la posibilidad de que se pueda producir un rebrote del COVID-19 después del verano y reclama a las autoridades sanitarias que aprovechen la temporada estival para planificar las medidas que se deberán adoptar si se registra un nuevo pico de contagios.

"La segunda curva de la pandemia puede ser en diciembre, pero se puede adelantar a octubre. No tenemos tiempo para prepararnos, no podemos esperar y decir ya veremos cómo está esto cuando vengamos del descanso. Lospolíticos, a los que les corresponde coordinar el sistema, no deberían tener vacaciones este año", ha aseverado.

En esta línea, el representante de los facultativos ha subrayado que ahora mismo no es posible tomarse un respiro, ya que es urgente contar con unos protocolos claros. "Sería absurdo y una irresponsabilidad. Hay que hacer jornadas maratonianas de trabajo para decidir lo que tenemos que hacer a corto y medio plazo. Por eso, al nuevo consejero o consejera no se le pueden dar diez días de gracia", ha precisado.

RESPETAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO

Rodrigo Martín ha recordado que el virus continúa en la calle y es fundamental que la población siga cumpliendo todas las medidas de seguridad y distanciamiento social para poder contenerlo.

"Hay que guardar los dos metros de separación, usar mascarilla y extremar la higiene de las manos con agua y jabón o geles hidroalcohólicos. Además, es muy importante ventilar varias veces al día los espacios cerrados para impedir que la carga viral se acumule en un mismo lugar durante mucho tiempo. El inicio del curso escolar en septiembre nos pondrá a prueba y no podemos fallar", ha concluido.