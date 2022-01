Los policías de Santa Cruz alertan: “Aunque el Ayuntamiento no organice nada, la gente saldrá en Carnavales”

La variante Ómicron ha afectado a miles de canarias en el último mes y medio -más de 4.000 casos de media en la última semana-, está llevando al límite a los servicios públicos en el Archipiélago. Sin embargo, preocupa y mucho la situación en Tenerife, y sobre todo la posibilidad de no suspender completamente el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El delegado del sindicato CSIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Illada, pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha alertado de la situación que prevén en apenas un mes. Así explica que “aunque el ayuntamiento organice un concierto o cualquier acto, la gente se organiza en redes sociales y va a salir, todos sabemos que la gente con un poco de alcohol se desinhibe y es más complicado cumplir las normas”. Continúa el delegado sindical explicando que “como parece que oficialmente no va a haber Carnavales, el consistorio no prevea un operativo especial, de mayor presencial policial, corte de calles y demás, y la situación nos coja con el pie cambiado”.

MASCARILLAS

Otro de los asuntos que han dado que hablar es la obligatoriedad de portar la mascarilla en la vía pública. Illada alega que “casi ningún turista sabe que es obligatorio llevarla, se lo decimos y ni si quiera la tienen por lo que tienen que portarla”. En cuanto a los vecinos reconoce que la situación ha cambiado, puesto que se ha perdido el miedo y “tenemos mucha pedagogía porque entendemos la situación, la gente está muy cansada, por lo que solo se hace uso de la fuerza coercitiva de las propuestas de sanción como último recurso”.

AUSENCIA DE PROTOCOLOS CLAROS

Los cambios en los protocolos han sido una constante en los últimos meses, algo a lo que no ha permanecido ajeno los policías de la capital tinerfeña. Sin embargo, desde el CSIF lamentan que por ejemplo, en caso de contacto estrecho “se nos diga que nos pongamos dos mascarillas y nos metamos ocho horas con un compañero en un vehículo”. Es por ello que reconoce que algunos policías han solicitado realizar su servicio en moto.

Asimismo, otra de las quejas es la ausencia de protocolo en caso de que uno de los detenidos con el que se haya forcejeado dé positivo, puesto que en esos casos “se recomienda doble mascarilla, y que si tenemos síntomas nos hagamos un test”.