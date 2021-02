Los policías locales advierten: “Eliminar el toque de queda a las puertas del Carnaval es un disparate”

Es una de las conversaciones que más se repiten en bares, restaurantes, tiendas y gimnasios ¿pasaremos a nivel uno? A las reiteradas advertencias de los profesionales sanitarios que solicitan al Gobierno de Canarias que se retrase esta decisión hasta que al menos pasen los Carnavales, se suman ahora los policías locales a través de los principales sindicatos en las dos ciudades más grandes de la provincia tinerfeña.

En la capital, el delegado del sindicato CSIF, Jesús Illada, recuerda que no es el momento adecuado para pasar a nivel uno en la isla, puesto que “ya con el toque de queda a las once de la noche nos cuesta hacer cumplir las medidas, imagínense lo que pueda ocurrir si se levanta un Viernes de Carnaval”. Entiende que muchas personas deseen pasarlo bien, pero recuerda que es habitual que con la hora límite a las once, “muchos se desinhiben con el alcohol, se olvidan del tiempo, y después vuelven a sus domicilios”

40 SANCIONES A LA SEMANA

Así apunta que aunque la mayoría de la gente cumple con las indicaciones sanitarias y las limitaciones impuestos, se está proponiendo para sanción por diversas infracciones a cerca de 40 personas cada semana, mientras que hace no tanto esta cifra era la mitad. Por otro lado, apunta a que muchas de esas celebraciones se realizan en domicilios particulares, con la dificultad que eso conlleva para la identificación y posterior sanción de los incumplidores.

En el caso de La Laguna, el secretario de la Asociación Sindical Independiente de Policías Locales de Canarias (Asipal) en el cuerpo, Ismael Lugo, apunta a que si bien durante meses el comportamiento ha sido “ejemplar”, han notado que en las dos últimas semanas ha habido un aumento de los incumplimientos. Así en cuanto a la posibilidad de pasar a nivel uno, cree que afectará al servicio policial, en tanto en cuanto, los locales cerrarán más tarde “sobre la una de la mañana, la gente se reunirá en grandes grupo por fuera de los sitios, y al final tendrán que ir los agentes para disolverlos, al no mantenerse la distancia”.

PREOCUPACIÓN POR EL CAMPAMENTO DE LAS RAÍCES

En el caso de la ciudad de Aguere –que arrastra un importantísimo déficit de personal al menos desde el año 2010-, según Lugo, cada noche suele haber cinco coches patrullas en “el mejor de los casos”, por lo que en el caso de tener que cubrir varios servicios sería complicado. A esto denuncia el representante de ASIPAL hay que sumarle la instalación del campamento para inmigrantes en Las Raíces, donde ya se han producido diversos altercados con las personas allí alojadas, y que ha requerido la intervención de los agentes para intentar calmar los ánimos.