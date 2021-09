Los plataneros ven insuficiente la enmienda del PSOE a ley de cadena alimentaria

En pleno debate sobre la ley de cadena alimentaria -norma que en la actualidad aún se encuentra en tramite parlamentario- esta no termina de convencer a los plataneros. Sergio Cáceres, gerente de ASPROCAN, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha indicado que “no es válida la propuesta del Partido Socialista”, de hecho ha indicado que desde el pasado mes de abril “desde ASPROCAN le hemos informado de que es insuficiente”.

Así explica que la enmieda no vale porque “lo que necesitamos es poder computar el precio medio, no como coste, sino el precio de venta a todos nuestros clientes a lo largo de un año”. La enmienda 144 presentada por el PSOE diferencia el coste “entre distintas variedades, categorías y períodos a lo largo del año”, algo que a juicio de ASPROCAN carece de sentido en tanto en cuanto “el coste es fijo” y se comunica a la Unión Europea desde hace años. En otro orden de cosas, recuerda que el sector del plátano es rentable, aunque en la norma se contempla que puedan vender a pérdidas en determinados momentos del año, pero que la ley está establecida para contratos individuales.

Por otro lado, defienden “una renta digna” y una Ley de cadena que les “proteja de la injusta y desleal competencia que desde hace más de 30 años” consideran sufrir “por parte de la banana de terceros países”. “Sin embargo, esta norma no solo no afronta esta situación, sino que genera el efecto contrario, pues, además, se aplica únicamente a los productores de plátano de Canarias y no a las multinacionales bananeras”, lamentan. Así, recuerdan que han pedido amparo a la Comisión Europea, tienen el respaldo del Parlamento de Canarias (que aprobó instar al Gobierno central a aplicar la excepcionalidad del plátano de Canarias) y denuncian “la irresponsabilidad” del actual Ejecutivo central “de ofrecer a los agricultores un mensaje que promete supuestos ingresos que están fuera de la realidad del mercado libre”. “Sin duda, merecemos y necesitamos esos ingresos, pero están fuera de la realidad del mercado libre en el que competimos y no pueden materializarse en caso de aplicarse la ley, tal y como está ya demostrado”, aseveran en el manifiesto.