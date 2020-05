Los pediatras recomiendan retrasar la apertura de las escuelas infantiles hasta que se controle la pandemia

La Asociación Española de Pediatría ha trasladado al Ministerio de Educación y a las Comunidades Autónomas una propuesta en relación con la desescalada escolar en la que se desaconseja la vuelta a las aulas de los menores de 0 a 6 años por ser el grupo que presenta un mayor nivel de riesgo de cara a un posible contagio del coronavirus.

El presidente de la Sociedad Española de Pediatría en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Luis Ortigosa, ha recordado en Mediodía COPE que "el derecho a la educación es fundamental, pero antes se debe primar el derecho a la salud de los niños y de los docentes".

En esta línea, ha subrayado que los menores de 0 a 3 años no pueden llevar mascarilla y es complicado que puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social. "Aconsejamos que estos pequeños no se incorporen a las escuelas infantiles. Si no hubiera otro remedio, debe haber un cuidador por cada grupo de cinco niños, ya que de esta manera sería más fácil contener la propagación de la enfermedad".

En la educación primaria, los facultativos plantean las mismas recomendaciones que para la etapa de 3 a 6 años porque el riesgo de contagio sigue siendo elevado. Además, consideran necesario suspender las actividades extraescolares no incluidas en la enseñanza reglada por la dificultad de mantener las normas de distancia y la higiene de manos.

En los cursos superiores, los pediatras creen que se podría aumentar los grupos con 10 o 15 alumnos por aula y turnos de clase de mañana y tarde o en días alternos. "La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene trabajo por delante para planificar una desescalada de forma segura, coordinando todas las acciones con el profesorado y las familias", ha concluido Luis Ortigosa.