"Los negacionistas no pueden poner en riesgo la seguridad de los responsables"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido la implementación del certificado verde para acceder al interior de los espacios de uso público en el nivel 4 de alerta sanitaria.

En declaraciones a los periodistas este viernes, Torres ha recordado que se trata de una medida que ya se está aplicando en otros país y que "da seguridad" entrar a un lugar con la pauta completa de vacunación, habiendo superado la covid-19 o con una prueba negativa.

"Aquel que no se quiere vacunar, que es negacionista, no puede poner en riesgo la seguridad de las personas que son responsables. No podemos pagar quienes somos responsables frente a quienes se niegan, y quienes se niegan no pueden entrar en los espacios donde hay mayor contaminación, que son los espacios cerrados", ha subrayado, insistiendo en que con esta decisión "preservamos un derecho individual, a la vez que tomamos una medida sanitaria".

El presidente ha asegurado que el Gobierno "no quiere cerrar la actividad económica sino dar seguridad". En este sentido, ha destacado que haya "mucha gente joven que ha ido vacunarse, que es lo que hay que hacer", añadiendo que este jueves se realizaron 70.000 descargas del certificado covid, "el día que más descargas se han hecho", algo que considera fundamental porque "va a formar parte de nosotros como la mascarilla, ya que el virus va a seguir un tiempo".