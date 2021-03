Los médicos de Tenerife creen que el pasaporte de vacunación "no sirve para nada"

Un año de lucha contra el Covid-19 nos ha servido a todos para aprender que es lo realmente importante en la vida. Para la sanidad, esta época de pandemia ha servido para encontrar fallos y mejorar los servicios.

Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, ha atendido ha COPE para valorar distintos aspectos de la sanidad tinerfeña. Así, opina que aunque se ha aprendido poco, se ha visto que existe una falta de personal y de medios materiales que ha impedido poder cubrir la atención primaria como se merece. “Hemos pasado de ser el primer país con mejor sistema sanitario público a ser el octavo o noveno puesto”. De igual manera, ha resaltado que se debe cuidar más a la sanidad y se debe invertir más dinero y medios para modernizarla.

En cuanto al pasaporte sanitario, Martín cree que si la población no se vacuna, la mera existencia del pasaporte no solucionará nada. Asimismo, ha afirmado que la vacunación no impide que una persona pueda ser transmisora de la enfermedad, por lo que la vacuna solo serviría para impedir que esa persona resultara contagiada y no para impedir que contagiara a las demás. “El pasaporte sanitario no impide la transmisión del virus”.