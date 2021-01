Los médicos de Tenerife advierten de que "lo peor está por llegar" si no se acelera la vacunación

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, advierte de que la variante británica del coronavirus complicará la situación de la pandemia en España de aquí al verano.

"Lo peor está por llegar si no logramos vacunar a suficiente gente antes de tiempo", señala a COPE Tenerife, resaltando que estas cepas "son mucho más contagiosas y afectan más a los jóvenes que antes". Por eso, ve fundamental acelerar el proceso de vacunación "para que no se nos bloqueen los hospitales y los centros sanitarios". "Si lo logramos, la situación estaría bastante controlada, pero depende de los suministros que nos lleguen", subraya.

El brote de Santa Rita sigue cobrándose vidas 19 residentes han fallecido por coronavirus Santa Cruz de Tenerife 29 ene 2021 - 17:48

Mientras tanto, considera fundamental cambiar los protocolos antes de que sea demasiado tarde. "Ahora, cuando te llama un rastreador, te dice que no eres contacto estrecho si no has estado más de 15 minutos sin mascarilla junto a un positivo por coronavirus, pero eso con la cepa inglesa no vale, tendríamos que cambiarlo ya", asegura.

En todo caso, admite que "en Canarias tenemos una cierta protección, pero no nos podemos confiar, porque ha habido otras comunidades como Asturias que estaban protegidas y ahora están disparadas" en contagios.

Rodrigo Martín señala que, "a nivel general, la gente se comporta bastante bien, pero hay algunos que perfectamente saben lo que tienen que hacer y que no lo hacen porque probablemente son más débiles y no han aguantado la tensión emocional, y luego hay otros que son egoístas. Este porcentaje importante de personas nos está perjudicando a los demás, pero espero que, ahora, cuando empiecen a darse cuenta de que las nuevas cepas pueden afectarlos muchos más, se lo tomen con otro talante".