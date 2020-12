Los médicos piden a los canarios que "pierdan el miedo a la vacuna contra el coronavirus"

El presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría en la provincia tinerfeña y miembro del Comité Nacional de Vacunas, Luis Ortigosa, ha reiterado en COPE que las vacunas contra el coronavirus son completamente seguras.

“Los facultativos debemos transmitir mucha tranquilidad porque se han ensayado durante nueve meses y han llegado a un proceso final con todas las garantías sanitarias de calidad y eficacia”, ha aseverado.

En esta línea, ha subrayado que la ciudadanía tiene que perder el miedo lógico a este nuevo medicamento. ”Cuando todos los países de la Unión Europa han decidido comenzar esta campaña es porque la vacuna ha sido sometida a protolocos estrictos. No podemos olvidar que los grupos más vulnerables son los que más necesitan inmunizarse, por eso, las autoridades no toman decisiones a la ligera. Todos los procedimientos se han basado en la evidencia científica y siempre se ha actuado con el máximo rigor. Hay que tener claro que esto no es juego”, ha asegurado.

En este mismo sentido, ha señalado que los efectos secundarios graves de la vacuna contra el coronavirus son mínimos. “En un 20 o 30 por ciento de los casos puede producir fiebre o fatiga, pero no causa un impacto negativo importante en la salud. Sí que debemos tener presente que se han testado en miles de personas y ahora, al llegar a un espectro más amplio, es probable que se vean algunos efectos no descritos con anterioridad”, ha precisado.

Así, ha insistido en la conveniencia de “poner en una balanza los beneficios y los riesgos, puesto que el peso se decanta a favor de ir acorralando la infección y vivir con mayor tranquilidad dentro de un año”.

Luis Ortigosa considera que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha marcado un objetivo ambicioso al fijar la población vacunada en junio en un 70 por ciento.

“Me daría por satisfecho con llegar al 50 por ciento. Ojalá después del verano alcancemos esa cobertura, ya que podremos controlar la transmisión comunitaria y veremos la vida de otra forma y con otro color”, ha concluido.