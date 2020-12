Los médicos dicen que el coronavirus está a punto de descontrolarse en Tenerife

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, está muy preocupado por la evolución negativa de la pandemia y reclama al Gobierno de Canarias que aplique de manera urgente nuevas medidas de contención.

"En este momento, podemos decir que el coronavirus está a punto de llegar a una situación de fuera de control en la isla. Se dan las condiciones para hacer un nuevo confinamiento, aunque personalmente esto no me gusta porque acaban pagando justos por pecadores, pero es la única forma de meter en vereda a los que no están respetando las normas y nos ponen en riesgo a todos", ha asegurado en COPE.

En este sentido, ha subrayado que "la población tiene que reaccionar, pero las autoridades también, ya que es preciso que los cuerpos y fuerzas de seguridad vigilen a los positivos que se encuentran en aislamiento y velen por el cumplimiento estricto de las restricciones en la calle".

En esta misma línea, Rodrigo Martín ha demandado más medios materiales y un refuerzo importante de los equipos de rastreadores. "Solo hay cinco militares y 40 sanitarios haciendo un seguimiento. Es necesario contar con más profesionales y, además, hay que hacer muchísimos más test", ha aseverado.

Por último, el presidente de los médicos tinerfeños ha pedido que se haga una reflexión seria sobre la disyuntiva salud o economía. "Hay que elegir, poniendo en la balanza las fiestitas de Navidad o la posibilidad de salvar vidas", ha concluido.

AUMENTO ALARMANTE DE LOS BROTES

Hay que recordar que los brotes de coronavirus han aumentado significativamente esta semana en la isla con 54 nuevos focos de contagio que afectan a 497 personas.

21 brotes se produjeron en ámbito familiar, 14 en el social, 13 en el laboral, dos son de ámbito sanitario, dos en centros educativos, uno deportivo y uno sociosanitario que se corresponde con el del Hogar Santa Rita, en Puerto de la Cruz.