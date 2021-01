Los médicos descartan vacunaciones masivas en estadios de fútbol en Tenerife

En Reino Unido preocupa la situación epidemiológica del COVID-19 y se decantan ahora por frenar la propagación de la nueva cepa (que amenaza con la saturación de los hospitales), a través de vacunaciones en centros habilitados en estadios de fútbol o pistas de carreras de caballos. Ya en Canarias, esta posibilidad ha sido rechazada por el sindicato médico que cree que las aglomeraciones son “contraproducentes” para evitar los contagios.

Así, el secretario general del Sindicato Médico en Santa Cruz de Tenerife, Levy Cabrera, ha dicho que se decanta por un plan de vacunación planificado con una descentralización de los puntos donde se suministre la vacuna para disminuir las grandes concentraciones de usuarios.

Cabrera también ha pedido que “se priorice la calidad y las condiciones seguras para los profesionales y quién recibe la vacuna”.

Además no ha descartado que con la próxima vacuna, que no tiene tanto control de almacenamiento y distribución como la actual de Pfizer-BioNTech, se pueda ampliar la forma de admnistración de la vacuna, y que se cuente con los hospitales privados y con la ayuda del ejército.

APARCAMIENTOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

En otro orden de asuntos, Cabrera ha contado que a partir del próximo mes de febrero podría estar solucionado el problema de la accesibilidad del aparcamiento para los sanitarios del Hospital. Desde el sindicato, ha propuesto una posible solución, que no pasa por adquirir más plazas, sino que las plazas no estén localizadas en el mismo sitio y puedan rotarse los puestos. Ha explicado que por ejemplo, si son 400 plazas para el personal, no estén en la misma planta.

“200 plazas en una planta y 200 en otra para que el acceso de los que entran no coincida con los que salen y luego las plazas que se dejen puedan ser ocupadas por otros usuarios en general”.