Los médicos alertan: “Si nos llega un contagio grande, vamos a tener problemas que nunca habíamos tenido"

Preocupación, con mayúsculas, entre los médicos de nuestra isla por la saturación y los niveles de ocupación en los dos hospitales de referencia en Tenerife. Así lo ha manifestado hoy en La Mañana de COPE Tenerife el presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia, Rodrigo Martín, que al respecto de este asunto ha sido tajante: “Damos por hecho que entramos en una cuarta ola, y jamás habíamos entrado en una nueva ola con el nivel de ocupación que tenemos en Tenerife, en los hospitales ahora mismo hay orden de no atender sino los casos de COVID, los casos de cáncer y las urgencias muy urgentes, esa es la orden”.

Martín fue un paso más allá al insistir en que “si nos llega un proceso de contagio grande, vamos a tener problemas que nunca hemos tenido en Tenerife”, añadiendo que “ahora el que le toque tomar decisiones que las tome, porque el ser humano es el único ser que tropieza, no dos, sino 18 veces en la misma piedra”.

Audio

En ese sentido, no dudó en contar que “ayer dieron orden en el Hospital La Candelaria, de que se suspendieran todos los procesos que no fueran urgentes, o cáncer o de COVID. Si la gerente del hospital no está preocupada, es un poco raro. Estas personas tienen que decir lo que tienen que decir, pero tienen que ser más creíbles”.



Sobre la decisión de pasar a la isla de Tenerife a nivel 3 el presidente del Colegio de Médicos fue igualmente categórico: “Las administraciones no entienden el castellano en materia de sanidad, tenemos nuevas cepas, como la inglesa que es cuatro veces mas contagiosa, o la brasileña y la sudafricana. Y así, no se podía abrir la mano. Las nuevas cepas eran un síntoma, y se debían haber tomado medidas antes, cuando aquí esperamos a estar mal, para empezar a tomar medidas”.