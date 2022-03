Los mayores siguen luchando contra bancos e instituciones: “somos vulnerables ante este frenesí tecnológico"

La sociedad se sigue moviendo para solucionar un problema que ha despertado la conciencia de todos en los últimos meses. El injusto trato, que muchas ocasiones están ofreciendo algunas de las grandes corporaciones bancarias de este país, a las personas mayores está provocando una reacción social que se canaliza a través de diferentes caminos.

El último, la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna, de una moción institucional que persigue instar “al conjunto de entidades bancarias que operan en nuestro municipio, a reforzar los recursos para ofrecer un servicio presencial, durante todo el horario de oficina, para cubrir las necesidades de los usuarios, en especial a la población mayor”, entre otras medidas en la lucha contra unabrecha digital que dificulta sobremanera el día a día de muchas personas de la tercera edad.

La iniciativa, parte del Consejo Municipal de Mayores de La Laguna, que está integrado por 35 asociaciones que representan a 8000 vecinos. Uno de sus miembros permanentes, Roberto de la Rosa, destacó en COPE Canarias que “los mayores sufrimos este problema en todos los municipios” y en ese camino “pretendemos solucionar no solo los problemas que hay con los bancos, sino también con los servicios públicos de los propios ayuntamientos y entidades públicas”.

Con esta moción, “instamos a las sentidas bancarias, para que tengan un horario destinado pura y exclusivamente para las personas mayores, porque lo necesitamos”. Además, solicitan que “se desarrollen modelos más accesibles de atención y desde luego, instamos a que los productos financieros no contengan publicidad engañosa”.

Más allá del tema estrictamente bancario, el portavoz del Consejo de Mayores se queja de que “nosotros somos los que mas sufrimos la brecha digital en general, porque hay trámites que no podemos llevar a cabo solos”, y en ese sentido, piden que “los ayuntamientos entren de lleno y nos faciliten las cosas. Para pagar el IBI tienen que coger un papelito, con un código de barras, que tiene que leerlo el cajero, y hay personas mayores que no saben o no pueden hacerlo porque somos muy vulnerables ante el frenesí tecnológico que nos está absorbiendo”.