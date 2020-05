“Los mayores no podremos salir a la calle si los jóvenes no respetan las medidas de seguridad”

José Jorge López, conocido familiarmente como Julio, es un “joven” de 99 años que ha estado confinado en su casa de Guamasa, en La Laguna, desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Ahora, con el relajamiento de las medidas de aislamiento, ha comenzado a dar pequeños paseos, pero reclama al conjunto de la población responsabilidad en las salidas a la calle para evitar que se produzcan nuevos contagios, sobre todo, entre las personas más vulnerables.

Julio nació el 19 de marzo de 1921 y pasó su juventud en Tenerife, pero las circunstancias lo llevaron muy pronto a Venezuela, donde emigró como muchos canarios para mejorar su situación económica. Trabajando de sol a sol consiguió ahorrar una pequeña cantidad de dinero con la que regresó a la isla y pudo asentarse como taxista en su añorada tierra, formando una familia de cuatro hijos con su esposa Laudelina, que falleció hace ya dos años.

Este lagunero batallador no teme al coronavirus porque dice que en esta vida ha visto de todo y ha pasado de todo. “Esto no es lo más grave que he vivido, enfermé de paludismo cuando tenía 20 años y estaba haciendo el servicio militar en Infantería. En esa época murió mucha gente, pocos pudieron escapar a la muerte. La cosa era difícil porque estábamos llenos de chinches y tampoco había nada para comer”, ha relatado a COPE.

Julio es optimista y cree que dentro de poco podremos recuperar la ansiada normalidad. “Lo que pido es que la gente respete lo que dictan las autoridades y yo no me encuentre grupos sin mascarillas cuando voy a caminar”, ha aseverado.

Mientras tanto, este vecino de Aguere seguirá encerrado en su vivienda, con la compañía de sus hijos y de su asombrosa memoria que le lleva a paraísos cercanos que no quiere ni puede olvidar.