Los mayores de las residencias de Tenerife piden que se pierda el miedo a la vacuna del coronavirus

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias concluye este jueves la primera fase de la campaña de vacunación contra el coronavirus en las residencias de mayores y centros sociosanitarios del archipiélago.

Si no hay cambios en la planificación, está previsto que el próximo domingo se inicie la segunda etapa de este proceso que comenzó el pasado 27 de diciembre en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores de La Laguna con Doria Ramos, la primera canaria en recibir la inoculación. El objetivo de las autoridades sanitarias es que todos los usuarios y trabajadores de las residencias estén inmunizados a finales del mes de enero.

En la casa de acogida ‘Jesús de Nazaret’ de Icod de los Vinos, dependiente de la Diócesis de Tenerife, han marcado en rojo en el calendario el 30 de enero, ya que es la fecha en la que los profesionales del Servicio Canario de la Salud volverán a visitar las instalaciones para administrar la segunda dosis de la vacuna.

COPE ha hablado con dos octogenarios de este hogar que han debatido estos días sobre la conveniencia de vacunarse para no contraer el coronavirus.

Juan Santiago se ha vacunado, pero tiene dudas sobre los efectos de este nuevo medicamento. “El que quiera, que lo haga, pero el que no quiera, no, porque uno no sabe las complicaciones que puede acarrear. Si estoy enfermo, sí que debo hacerlo. Además, yo ya me puse la de la gripe”, ha señalado.

Emeterio no comparte el argumento de Juan Santiago y defiende la necesidad de que toda la población esté protegida. “Yo sí me vacuno porque no creo que Sanidad permita que se administre una vacuna para matar a la gente, para eso ya está el virus. Esto es igual que con la gripe, te vacunas antes de enfermar para evitar que te entre el bicho”, ha zanjado.