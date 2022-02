Los jubilados canarios también exigen un trato digno a los grandes bancos

La historia de Carlos San Juan, el jubilado valenciano de 78 años que ha logrado reunir 500.000 firmas en la plataforma change.org, para que los bancos tengan un trato más humano con las personas mayores, ha inspirado también a muchas personas en Canarias.

Bajo el lema “soy mayor, no idiota”, esta iniciativa ha logrado que el Banco de España y la ministra Calviño se comprometan a buscar soluciones. Unas soluciones que también se proponen desde diferentes asociaciones, como por ejemplo, la Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias.

Una de sus portavoces, Elvira Olmo, ha denunciado en La Mañana de COPE Tenerife que “hay más de 7 millones y medio de pensionistas quetienen este problema, y desde nuestra plataforma,llevamos tiempo peleando por buscar soluciones”.

Los mayores lo tienen claro: “La mayoría de los pensionistas, no tienen una pensión para que encima, les estén cobrando comisiones abusivas, y somos viejos, pero no idiotas”. La situación llega al punto de que “las personas mayores no tienen por qué saber manejarse en internet ni conocerlo, porque son personas de otra época, y se produce una situación de pena”.

Y aquí precisamente viene el problema, ya que el desconocimiento de la dinámica bancaria en la red, provoca que las personas mayores deban dirigirse a la sucursal física, donde encuentran el siguiente obstáculo, el cajero automático. Aquí es donde Olmo denuncia que “si encima alguien del banco les tiene que ayudar en el cajero, les cobran comisiones, y es inhumano que haga frío, calor o lluvia, estas personas estén de pie, frente a un cajero”.

Pero a partir de este momento, continúan las trabas. Si la persona no es capaz de utilizar el cajero, “el problema es que entras al banco, te atiende un gestor y te cobra una comisión por que no vas al cajero, y eso hay que evitarlo y es algo indignante”.

En cualquier caso, Olmo quiso destacar que desde la Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias se halanzado “una campaña informando que hay cuentas totalmente gratuitas para pensionistas y personas con salarios bajos, y sin embargo los bancos ocultan este tema, y esto es una vergüenza. Hay que informar a la gente, porque es un tema denigrante y escabroso”.