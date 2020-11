Los jóvenes de 18 a 20 años, entre los más denunciados por violencia machista en Tenerife

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lejos de ir ganando la batalla a esta lacra, cuando son muchos los jóvenes nacidos en los años posteriores al 2000 que acuden a los juzgados como denunciados por violencia machista. Así lo ha confirmado, el fiscal delegado de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui que ha relatado que algo está fallando cuando han pasado 45 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y sigue estando vigente la frase “el machismo es la herencia del franquismo”.

“Desgraciadamente estamos retrocediendo o no avanzando en el tema de la violencia machista”, ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que se presentan casos de violencia física, de tipo psicológica, además del control, el acoso y los ataques a través de la redes sociales para menoscabar la “dignidad e integridad de la mujer”, la violencia pasa de un ámbito restringido a la exposición pública, la violencia social.

Según Sánchez Jáuregui, es una vuelta a la supremacía del varón sobre la hembra, en la que se controla desde lo que se ponen, a dónde van, hasta la gente con la que se reúnen o con quién hablan por el móvil , y “todo se enmcascara en base al amor y un concepto de celos, como algo que amplia el amor que se tiene hacia la otra persona”.

Además ha añadido que estamos distorsionando la realidad de las relaciones dado que en ocasiones la víctima no encuentra consuelo en su círculo próximo que justifica las acciones del maltratador con frases como “te controla porque te ama y si no se preocupa por ti, no demostraría su cariño o su amor”, ha descrito.

VIOLENCIA EXTRANJERA

También, el fiscal delegado en Violencia de Género ha detallado que en Canarias no hay mucha prevalencia de casos pero sí tenemos en el archipiélago mucha “violencia importada” por parte de los turistas que vienen de vacaciones que reproduncen la conducta que están llevando en sus países y estas cifras computan aquí.