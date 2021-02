Los industriales piden un plan específico de ayudas al Gobierno de Canarias

Durante lo peor de la pandemia, entre los meses de marzo a junio, fueron considerados un sector esencial. Muchas de las empresas asociadas a la Asociación de Industriales de Canarias (ASINCA), tuvieron incluso un pico de actividad en las dos primeras semanas. Sin embargo, fue un mero espejismo, y la brutal caída en el número de turista, ha provocado que se comience a agotar la paciencia.

Los industriales llevan meses padeciendo una reducción de su actividad que en algunos casos supera el 70%, sobre todo los que están más vinculados al turismo. El presidente de ASINCA, Raúl García, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha destacado que han mantenido abiertos las puertas de las fábricas, sin realizar ningún ERE o despido, y tampoco un ERTE por fuerza mayor, cuadrando las cuentas como “buenamente pueden”, “pero es necesario que el Gobierno de Canarias atienda las reclamaciones”. Así afirma que muchas mantienen sus estructuras de coste y empleo para una “producción del 100%” cuando eso no es real.

A pesar de haber mantenido varias reuniones con la responsable del Área de Economía del Ejecutivo regional, Elena Mañez, y con los responsables de Industria, en este caso, encuadrados en la Consejería de Turismo, siguen sin obtener una respuesta positiva a sus pretensiones. Cabe recordar que la industria canaria aglutina a más de 5.000 empresas que generan hasta 40.000 puestos de trabajo directos y 120.000 euros indirectos.

1.000 MILLONES DE EUROS MENOS

En cuanto a las cifras concretas de pérdidas, si bien es cierto que no resultan fáciles de calcular, García indica que ha habido empresas donde esa reducción ha superado el 70%. Por otro lado, cree que hasta ahora no ha sido necesario alzar la voz como han hecho otros sectores, tanto o más golpeados por la crisis, pero esperaba que no fuese necesario. En cualquier caso, ha vuelto a remarcar la total predisposición de los industriales para la puesta en marcha de cualquier plan de ayudas, no solo directas, sino de otro tipo.

Por último, en ASINCA trabajan, en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias para el nuevo periodo 2021-2025, por lo tanto, con una perspectiva a largo plazo para lo que tenemos que hacer, no solo para recuperar la actividad industrial en Canarias, sino que esta pueda incrementarse facilitando nuevas actividades o mejorando las actuales.