Los hoteles vacíos generan gastos superiores al medio millón de euros al mes

La crisis económica generada por el COVID-19 sigue golpeando a Canarias con los últimos datos del paro publicados, casi 280.000 desempleados y más de 84.000 personas aún en ERTE. A todo esto hay que sumarle la falta de actividad turística que está dejando pérdidas en establecimientos hoteleros, en algunos casos, de hasta medio millón de euros mensuales.

Así lo ha asegurado, el director general de Spring Hoteles, Miguel Villarroya, que ha precisado que los hoteles siguen consumiendo recursos, unos 170.000 euros al mes, a pesar de que están parados.

“Estamos perdiendo por los tres hoteles medio millón de euros cada mes. Los hoteles no están congelados, ni se han parado y, ¿cómo no se mueven no dejan de gastar?”, ha subrayado.

Asimismo, Villarroya ha reconocido que son conscientes de que hay cosas que se tienen que abonar como el mantenimiento de un hotel para que no degenere, pero ha relatado que en estos momentos están haciendo frente a diversos pagos como la Seguridad Social de los trabajadores fijos y temporales, los seguros, impuestos de Sociedades y tasa de basura.

En cuanto a las ayudas anunciadas por el Gobierno, el director de Spring Hoteles ha descrito que el sector no las está notando y “cuando lleguen se lo terminarán de creer”. Mientras tanto ha precisado que en Canarias cada día que pasa se pierden 30 millones de euros en ingresos derivados del turismo.

Por otra parte, ha detallado que las empresas grandes están más preparadas que la anterior crisis del 2008 y están armados para aguantar un tiempo aunque los recursos son finitos. Sin embargo, no cree que los pequeñas empresas de entre 1 y 6 trabajadores (El 98% de las que han quebrado) vayan a tener la misma suerte y seguirán desapareciendo porque “no podrán aguantar 14 meses de parón”.