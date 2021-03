Los hoteles de Tenerife no llegan al 50 por ciento de ocupación esta Semana Santa

Hoy arranca la Semana Santa y el sector turístico de la isla seguirá sufriendo el impacto de la pandemia en este periodo en el que difícilmente se alcanzarán las cifras de ocupación de años anteriores.

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, ha confirmado en COPE que las previsiones son “flojas” para estos próximos días. Estima que el conjunto de hoteles abiertos alcanzará entre un 25 y un 49 por ciento de ocupación, aunque aclara que dependerá realmente de cada establecimiento. “Habrá algún alojamiento específico que, por su singularidad y diferenciación, pueda tener mayor actividad”, ha subrayado.

El representante de los empresarios también ha señalado que para esta época tenían expectativas de reactivar la demanda, sobre todo en el mercado insular y regional, pero las restricciones de movilidad del Gobierno de Canarias han “mermado las expectativas”.

Roberto Ucelay entiende que la ausencia de reservas se debe a la evolución negativa de los contagios. Además, de los precios de las pruebas PCR no son muy asequibles para que la ciudadanía pueda moverse entre islas, y aunque exista la alternativa de los test de antígenos, la mayoría de la población no está dispuesta a asumir eso sobrecargo económico. Por otro lado, asegura que las áreas turísticas se caracterizan por no ser lugares de rebrotes o contagios y cuentan con espacios abiertos que aportan una ventilación importante. Otro punto que destaca es el personal cualificado para llevar a cabo las actividades de alojamiento y restauración.

En este sentido, ha afirmado que, a pesar de las limitaciones de grupos y horarios, han sobrevivido durante seis meses a esta “coyuntura”. “La realidad es que estamos y estaremos abiertos para atender a todo el mundo que quiera animarse a última hora, intentando, como siempre, dar nuestro mejor servicio”, ha aseverado

Boris Johnson, Primer Ministro de Reino Unido, ha anunciado que para el mes de julio el 70% de los británicos estará vacunado, lo cuál es una buena noticia para Ucelay.

En este sentido, ha recordado que "los ingleses son los principales visitantes de Tenerife y Lanzarote, especialmente en un mercado altamente sensible, elástico y que toma decisiones de forma rápida. Esta apertura de fronteras vendría bien al sector, ya que, al comparar Canarias con Baleares, las últimas están mejor. Se encuentran en semáforo verde y eso atrae a los viajeros alemanes para Semana Santa, aumentando los niveles de reserva de los que carecen los servicios de hostelería canarios".