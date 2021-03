Los hoteleros de Tenerife dicen que la mascarilla obligatoria en la playa "acabará con el turismo"

La entrada en vigor de la ley de "nueva normalidad" que supone la obligación de llevar mascarilla, aunque se mantenga la distancia de seguridad, en la vía pública y en espacios al aire libre ha generado polémica entre la población de Tenerife.

El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, considera que esta medida sería muy negativa para la recuperación de la actividad económica de la isla.

"Es la gota que colma el vaso, ya que afecta a muchas personas que están disfrutando del sol y las playas de nuestra tierra. Si no se da marcha atrás, perderemos la clientela de larga temporada, los nómadas digitales y los que vienen por teletrabajo. Entendemos que es una mala decisión porque el sector turístico ha dado sobradas muestras de seguridad, por eso, pedimos al Gobierno central que rectifique y anule esta restricción", ha señalado en COPE.

Audio

La obligatoriedad de la mascarilla en la playa también genera dudas al promotor de la plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa', Sebastián Quintana, que recuerda que los socorristas no pueden dejar de realizar sus funciones para comprobar que los usuarios de las zonas de baño respetan la norma. "Está claro que no es labor de los guardavidas recorrer la arena para ver si la gente lleva mascarilla o no. Esto va en detrimento de lo que es la vigilancia real y merma la labor de prevención de los accidentes acuáticos", ha aseverado en COPE.

Audio

Los amantes del deporte al aire libre también se van a ver afectados por el uso obligatorio de la mascarilla. El guía de montaña, José Carlos Herrero, ha subrayado en COPE que "en grupos ya hay que llevarla, pero se puede retirar en las subidas duras si se respeta la distancia de seguridad. Por otro lado, hay gente que camina sola y no se la pone por la incomidad del calor. Esperemos que las autoridades lo estudien bien, ya que esta restricción disuade a muchas personas que quieren salir al monte a respirar", ha afirmado.

El Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles tiene previsto repasar los preceptos de la ley por su fuera preciso matizar los aspectos que han creado más controversia en las últimas horas.