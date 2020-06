Los hoteleros, preocupados por las condiciones de los ERTE: "Nos desangran"

Los hoteleros están muy preocupados por cómo se está desarrollando la negociación con el Gobierno de España para prorrogar los expendientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el sector turístico a partir de julio. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, ve que el tiempo corre y no se ha llegado a ningún acuerdo, y considera que el planteamiento que está realizando el Ministerio de Trabajo es erróneo.

El planteamiento del Gobierno pasa por extender las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a las empresas que mantengan a sus trabajadores en ERTE, pero disminuyendo las ayudas progresivamente durante los meses de julio, agosto y septiembre, y primando la reincorporación de trabajadores a la actividad. En declaraciones a COPE Canarias, Marichal no ha ocultado su enfado: "Están intentando bonificar casi tres veces más a quienes puedan salir del ERTE que a los que se quedan; hay que incentivar al que le vaya mal, no al que le vaya bien. Están totalmente equivocados y desenfocados, pensando en otros sectores industriales —aludiendo al automovilístico—, pero este mecanismo es prácticamente una herida de muerte para el sector hotelero, especialmente, el canario", ha resaltado.

Audio

El también presidente de ASHOTEL, la patronal tinerfeña, ha reconocido que el estallido de la crisis sanitaira "nos sobrepasó a todos" y que las primeras medidas adoptadas por el Gobierno "han servido para aguantar el golpe, pero ahora tenemos que hablar de reconstrucción". Ha criticado las ayudas al sector de la automoción, al que ha acusado de presionar al Ejecutivo como un lobby, y se ha preguntado "cuántos millones" van a dar para que la población pueda irse de vacaciones dentro del país y reactivar así el turismo.

También ha lanzado una advertencia: si el Estado no entra en razón, "muchos hoteleros pasarán de ERTE a ERE e incluso a proceso concursal hasta que haya una vacuna; esto va a desangrar a las empresas y, si no empezamos a trabajar, en Canarias no trabaja nadie".

Jorge Marichal ha reconocido que este lunes tuvo que "contar hasta diez muchas veces y en varios idiomas" ante la falta de desconocimiento de los diputados de la Comisión para la Reconstrucción. "No podemos ir a escuchar que tenemos que cambiar el modelo, no tienen ni idea y encima se ponen a debatir entre ellos en lugar de preguntar al compareciente", ha criticado.

PREOCUPACIÓN TAMBIÉN DESDE BALEARES

La vicepresidenta de CEHAT y presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Puertas, ha secundado las palabras de Marichal y ha lamentado que no encuentran "receptividad" por parte del Gobierno, achacándolo a que "tiran más de otros sectores que están más acostumbrados a reclamar".

En el caso de Baleares, que esta semana han comenzado un proyecto piloto con 47 vuelos desde Alemania, quieren "demostrar este año que podemos hacerlo bien para que en 2021 estemos en el mapa turístico". El caso este archipiélago es diferente al canario porque cuentan con una única temporada alta, la de verano, de ahí la necesidad de empezar a trabajar cuanto antes.