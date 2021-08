Los hosteleros obedecen al Gobierno y cerrarán a medianoche

Las asociaciones de empresarios del sector de la restauración de Canarias han optado por obedecer las indicaciones del Gobierno autonómico y cerrar los locales a medianoche.

La Consejería de Sanidad envió esta semana una carta a los alcaldes y presidentes de los cabildos indicándoles que, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió cautelarmente "el cierre total entre las 00:00 y 6:00 horas para el nivel 4", el Ejecutivo "entiende que existen argumentos jurídicos sólidos para sostener que siguen siendo de aplicación las medidas específicas referidas a la hostelería y restauración [...] que establece el cierre a las 00:00 horas".

Tanto el Gobierno como los empresarios están a la espera de la aclaración por parte del TSJC pero, mientras tanto, los hosteleros optan por no crear más problemas. Así lo afirma el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Para Abbas Moujir, "la inmensa mayoría de los locales acatará la orden" para "no entrar en polémicas y acudir otra vez a los tribunales". A pesar de ello, lamenta que la aclaración del TSJC no haya llegado antes de este fin de semana y pide "certidumbre jurídica, porque no se puede planificar el servicio por las contradicciones enormes que hay en los municipios".

Han sido los ayuntamientos y los cuerpos de la Policía Local quienes han informado a los empresarios de esta carta de la Consejería de Sanidad, aunque los que cerraron de madrugada la semana pasada, por el momento, no han recibido ninguna apertura de expediente sancionador, como dejó entrever el Ejecutivo.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Restauración y el Ocio (AERO), Carlos Quintero, admite que "no tiene sentido meternos en un conflicto mientras resuelve el TSJC". "No vale la pena después de año y medio de pandemia", resume. Reconoce que la situación actual es la que reclamaron ellos al Gobierno, la de cerrar a medianoche y tener un aforo interior del 50 %, pero pide "poner sobre la mesa la apertura del ocio nocturno con las mismas condiciones que un restaurante, hasta las 12 de la noche".