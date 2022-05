Los ganaderos dicen que están "tocados de muerte" y piden ayudas para sobrevivir

Las organizaciones profesionales de ganaderos consideran que el sector está "tocado de muerte" debido, entre otros motivos, al encarecimiento del precio de la alimentación animal, por lo que han pedido al Gobierno de Canarias ayudas "en muy corto plazo de tiempo" para poder sobrevivir.



SAGA Canarias-ASAJA, COAG, UPA, AGATE, ACRICATI, Cooperativa La Candelaria y las Asociaciones de Defensa Sanitaria Avícola y de Porcino de Tenerife han solicitado este jueves un nuevo encuentro con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien se reunieron hace dos meses y "lejos de mejorar o estabilizarse" la situación desde entonces "no ha hecho más que empeorar".



Las organizaciones ganaderas piden, en concreto, una línea de apoyo específico para paliar el precio de la alimentación, el aumento de un 20% en las partidas del Posei, la revisión de las ayudas del REA a la importación de productos que compiten con los locales y el fomento a la producción del forraje local.



Asimismo, exigen que se cumpla la ley de cadena alimentaria de Canarias, potenciar el reconocimiento del producto local entre los consumidores y en la hostelería y el refuerzo de los controles de entradas a las islas de las producciones ganaderas para castigar las irregularidades en la importación de productos.



Todas estas medidas le fueron trasladadas al presidente de Canarias en la primera reunión que mantuvieron, si bien por el momento no han obtenido la respuesta inmediata que necesitan, pues, según han insistido, la desesperación que se vive requiere de soluciones urgentes y contundentes.



Jorge Pelayo, de UPA Canarias, ha advertido de que el sector ganadero está "muerto" por la subida de precios en las materias primas con las que alimentar a los animales, lo que les tiene "absolutamente asfixiados".



Según ha informado, la subida de precios es continua y ha puesto como ejemplo el coste de un saco de millo, que ha pasado de valer 3 a 12 euros el saco.



"Se está especulando con la alimentación animal y con la economía familiar", ha manifestado, al tiempo que ha criticado que el Gobierno no les ha dado ayudas para que al ganadero le sea rentable vender sus productos.



Asimismo, ha señalado que los diversos eslabones de la cadena de producción tienen que asumir los sobrecostes, que ahora mismo recaen en consumidores y ganaderos, ha agregado.



Ha lamentado que todos los meses cierran explotaciones ganaderas en Canarias, donde desde 2014 hasta 2020 se han ido el 24 por ciento y quedan en la actualidad 4.100, mil menos que hace siete años.



"El sector está tocado de muerte, necesitamos ayudas inmediatas; no es broma", ha aseverado el representante de UPA Canarias, quien ha insistido en la importancia de ser sostenibles y vender a un precio justo, para lo que solo es necesario aplicar la legislación.



El secretario general de ASAGA Canarias ASAJA, Theo Hernando, ha denunciado que, aunque el Gobierno ha escuchado a los ganaderos, las medidas que se toman tanto a nivel regional como estatal se articulan "demasiado lento".



Hernando ha señalado que las empresas no van a llegar a tiempo de recibirlas, al tiempo que ha pedido medios extra para que se cumpla con la ley de cadena alimentaria.



Ha reclamado también al Gobierno responsabilidad porque hay muchas familias que viven de la ganadería, de ahí la importancia de que se vuelvan a reunir con Ángel Víctor Torres para que les explique cómo va la tramitación de las medidas planteadas y aprovechar la ocasión para pedirle que acelere el proceso.



Todas las propuestas han sido tomada por los ganaderos en asambleas y, en caso de que Torres no las atienda, han avanzado que no descartan ninguna acción de respuesta, que será nuevamente decidida en asamblea.



Además, ha resaltado que es primordial que se implique a la hostelería y que se consuma vino, queso y carne en los hoteles y restaurantes "a unos precios dignos".



El secretario general de ASAGA Canarias ASAJA se ha referido al REA, que, a su juicio, dificulta el desarrollo de la ganadería en Canarias.



Ha comentado que hay empresas foráneas que traen la leche gratis a Canarias, lo que hace que la ganadería láctea de las islas tenga "los días contados".



En su intervención, Theo Hernando ha abogado por campañas de promoción que informen de que producir en Canarias es mas caro, por la calidad de sus productos y por los derechos laborales de los trabajadores.



Sobre la importancia de cultivar forraje en las islas ha esgrimido que hay tierras abandonadas que se podrían utilizar para ello, y ha detallado que en Fuerteventura, donde hay 80.000 cabras, hay terreno disponible para ello y sin embargo las hectáreas que se dedican son escasas.



Miguel López, secretario insular de COAG en Tenerife, ha vuelto a exigir al Gobierno que dote de recursos adicionales a los ganaderos de forma "real y efectiva" para que se pueda cumplir con la ley de cadena alimentaria.



Ha acusado al Gobierno de no acabar de entender lo que sucede y de dar una respuesta "muy lenta"; mientras que José Manuel Expósito, de AGATE, en la misma línea, ha pedido al Ejecutivo que tome medidas ante la gravedad de los hechos.