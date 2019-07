Los funcionarios podrán entrar más tarde a su puesto de trabajo

El Ejecutivo Regional ha aprobado en el pasado y último Consejo de Gobierno con Fernando Clavijo al frente, un paquete de medidas para flexibilizar y permitir la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos. Sobre este asunto, el presidente del sector autonómico del CSIF, Javier Galván, alude que “lo que se busca es permitir que se pueda entrar más tarde o salir después, por distintas circunstancias para que puedan adaptarse a la realidad familiar, o por ejemplo cuidar un menor”. Asimismo, alude sobre la posibilidad de que a los empleados públicos se les descuente el tiempo del café o del cigarro, que “no creo que esa medida se lleve a cabo”

Recuperar el tiempo

Sin embargo, precisa Galván que no se trata de algo que no tenga contraprestación, sino que “los funcionarios deberán recuperar posteriormente ese tiempo, eso sí, con un límite de 27 horas y media en la bolsa horaria”. Eso sí, advierte que no se trata de situaciones que se puedan dar de forma continua, sino para responder a imprevistos.

Ampliarlo al resto del funcionario

Por otro lado, desde el CSIF aluden a que la idea es extender este tipo de medidas a otros cuerpos de la Administración como la Policía Canaria.