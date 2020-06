Los familiares de alumnos de Centros Especiales, olvidados por Educación

Las familias de los niños con discapacidad de Canarias esperan con preocupación saber algo más sobre cómo será el comienzo del curso escolar para sus hijos. La Consejería de Educación parece que “ha olvidado” sus casos y no los tiene presentes.

“¿Cómo se va a iniciar el curso escolar?” Esta es la cuestión que ronda la cabeza de Alberto Toledano, padre de un hijo de 13 años que padece autismo.

En este sentido, ha descrito en La Mañana en Canarias que su hijo Héctor tiene sus necesidades específicas (no hay patrones comunes dentro del autismo, y cada niño requiere unos cuidados y una atención personalizada). Además ha remarcado que es fundamental la rutina en estos niños y cuando se trabaja mucho con ellos es cuando se van consiguiendo logros.

No obstante, Alberto Toledano ha relatado que su hijo no habla, ni atiende a órdenes y por eso piensa que es bastante complicado meterles de golpe “que no se toquen, que no toquen las cosas y que mantengan la distancia social” y cree que no va a ser fácil para los profesionales.

CONFINAMIENTO

Durante los meses de la pandemia, su mujer, cuidadora principal de Héctor ha intentado seguir con una rutina lo más parecida al colegio con sus horas de trabajo y sus horas de descanso.

“Ella dejó de trabajar para atender a nuestro hijo que requiere 48 horas al día y con un adulto solo no llega”.

Para concluir, Alberto ha relatado que salir a pasear con su hijo que ha sido un “total desastre” con todo tipo de juicios de la ciudadanía. También ha reconocido que no es fácil y hay personas que los están pasando muy mal porque sus hijos tienen cuerpos de adultos y se autolesionan.