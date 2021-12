Los expertos sentencian: “Vamos a estar expuestos toda la vida al coronavirus, hay que convivir con él”

“Con el coronavirus vamos a tener que convivir igual que convivimos con la gripe”. Son palabras hoy en La Mañana de COPE Tenerife del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna Antonio Serra, dejando claro que “es evidente que al quedarse entre nosotros y ser estacional, es muy posible que todos acabemos infectándonos, pero la mayor parte con formas leves o asintomáticas. Vamos a estar expuestos toda la vida a este virus, porque es más transmisible que la gripe, y conviviremos con él, pero las vacunas tienen una gran eficacia”.

En cualquier caso el catedrático matizó que “es posible que todos nos acabemos contagiando, pero yo no lo afirmaría rotundamente”.

Sierra quiso insistir en que, en este momento, la prioridad en términos de vacunación deben ser “los niños de 5 a 11 años, porque los mayores de 40 sabemos que tienen 2 dosis, y los niños no tienen ninguna dosis ahora mismo, teniendo en cuenta que ya han fallecido 33 en España”.

La realidad, apunta, es que “los niños, por su naturaleza, tienen muchas relaciones a nivel familiar y social” constituyéndose en un importante vector de trasmisión, y “la incidencia mayor está en este momento en el tramo de 5 a 11 años”.

El catedrático de Salud Pública reflexionó sobre el escenario actual afirmando que “hemos tenido un exceso de confianza, y ha habido un aumento real de la incidencia acumulada” pero aún así, “la vacunación es eficaz. Hay que tener preocupación pero no alarma, y pensar que un vacunado tiene un 95% menos de posibilidades que un no vacunado de llegar a la UCI”.

Más alla de eso, sí quiso aclarar que siempre hay mñas poisbilidades de contagiarse en contacto con una persona no vacunada, ya que “la carga viral de un vacunado es mucho menor que la de un no vacunado”, por lo que “la trasmisión de un no vacunado es muy superior a la de un vacunado, tienen mucha más capacidad de transmisión y sobre todo mucha mayor carga viral”.