Los expertos coinciden: “Por supuesto que habrá sexta ola”

Los expertos parecen coincidir: si seguimos por este camino, habrá una sexta ola de covid. Ayer en declaraciones a COPE Grana Canaria, el médico intensivista del Hospital Insular Domingo González, se manifestaba en este sentido, “si seguimos relajando las medidas”, y hoy ha sido el turno del presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias, Guillermo de la Barreda, que en declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife ha sido taxativo: “Habrá sexta ola, por supuesto que sí”.

La principal razón que alude el veterano médico tinerfeño tiene que ver con las nuevas variantes, como la Épsilon “que viene de Perú y que todavía no está muy distribuida por el mundo, pero que se está infiltrando en muchos sitios con gente que viene de Sudamérica, y que es todavía más contagiosa que la cepa Delta o india y que se piensa que tiene mayor morbilidad”.

En cualquier caso, el destacado experto cree que la inmunidad “es un objetivo mundial”, ya que “tiene que haber un control a nivel de las diferentes naciones, y ojalá me equivoque, pero lo normal es que haya una sexta ola”.

De la Barreda mantiene que “falla la información, porque la variante Delta es más contagiosa como se ha dicho, pero también más dañina que la anterior. No se puede relajar el mensaje, y encima ahora vamos a tener los viajes del Imserso y los estadios de fútbol abiertos”.

También se mostró preocupado porque “hay mayor número de muertos, y las UCI están colapsadas como nunca, por lo que aquí hay algo que no cuadra. Insisto en que no se están haciendo rastreos correctos ni un número suficiente de PCR”.

Por último, Guillermo de la Barreda alertó que “en lo que va de mes, en 18 días, ha habido en Canarias 114 muertos, mientras que en todo el mes de julio hubo solo 35. Ese es un ejemplo de que la cosa no va. Que las UCI estén llenas es un síntoma de que la cosa no va, el que esté muriendo gente joven es un síntoma de que no va”.