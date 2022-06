Los expertos advierten: “Si tienes mocos o tos, no vayas al carnaval o baile de magos, o vete con mascarilla”

La isla de Tenerife acoge este fin de semana dos eventos multitudinarios como son la salida a la calle del Carnaval de Santa Cruz, y el siempre popular Baile de Magos de La Orotava. Dos eventos festivos que preocupan a los expertos, porque como ha afirmado hoy en La Mañana de COPE Tenerife, el portavoz de Sanidad del PP y neumólogo de profesión, Miguel Ángel Ponce, “la batalla contra el coronavirus no se ha acabado, y su capacidad de infectar es muy alta”.

Preocupado por el incremento de los últimos datos de nuevos positivos, y de ocupación hospitalaria, Ponce ha querido lanzar un mensaje muy claro: “Si vas a los carnavales, y tienes tos y mocos, pues no vayas, y si vas, que sea con mascarilla”. Un consejo que viene añadido de un último ruego, y es que“si después del Carnaval tienes tos y mocos, no visites a tus abuelos”.

El neumólogo justifica su mensaje en que “esto no es cuestión de ser negativos, ni de estar fastidiando a la gente, es cuestión de que la pandemia no está resuelta”, a la par que denuncia que se ha creado “una falsa situación de que todo esto es una gripe, y está todo resuelto”. En su opinión, “es lamentableque nos insulten por decir esto”, ya que “de ser aplaudidos, hemos pasado a que se nos diga que somos unos negativos”, y apostilló, “yo trabajo en un hospital día a día, y estamos luchando con los peores datos de incidencia y eso que solo sabemos los datos de los mayores de 60 años”.

En esa línea, argumentó que “yo entiendo que no podemos estar eternamente con restricciones y confinamientos, esto no se le pasa a nadie por la cabeza, pero la batalla no esta acabada”, explicando que“la mascarilla en interiores, es una protección muy útil, y ante la más mínima duda hay que usarla”.

En cualquier caso, el prestigioso neumólogo sitúa la causa de todo el problema en el hecho de que todavía no se ha conseguido tener una vacuna actualizada de refuerzo, dejando claro que “no nos sirven las cuartas y las quintas dosis como dijo la ministra, porque es como si nos pusiéramos la vacuna de la gripe de hace dos años”.