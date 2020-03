Canarias registra 44 ERTE por la crisis del coronavirus

La crisis sanitaria del coronavirus y el estado de alarma está afectando a la economía desde el primer minuto. Tras el primer fin de semana de cuarentena social, el Gobierno de Canarias ya ha contabilizado 44 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta este lunes.

La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha explicado que, de esa cifra, 15 no estaban justificados al no adjuntarse la memoria preceptiva, por lo que no se pueden tramitar; y 23 son de causa mayor tras el cierre de los colegios y el brusco descenso de la actividad turística. "Prevemos que suban, pero esperamos que, como debe ser, se queden en temporales y los trabajadores puedan recuperar su empleo", ha asegurado en declaraciones a Mayer Trujllo en La Mañana en Canarias de COPE.

Máñez ha recordado que se trata de "una crisis sanitaria que nos lleva a una crisis económica sin precedentes y con un impacto en Canarias muy significativo porque nuestro principal motor es el turismo". "Todavía estamos en una fase muy inicial y vienen unas semanas que van a ser duras", ha advertido.

Por eso, el Gobierno confia en que los ERTE queden enmarcados dentro de razones de "causa mayor, para que tengan seguridad judírica" y espera agilidad para que los afectados puedan cobrar lo antes posible las prestaciones por desempleo.

AYUDAS PARA LOS AUTÓNOMOS

El Ejecutivo regional está pendiente del paquete de medidas económicas que apruebe este martes el Gobierno de España. Canarias ha pedido, entre otras cosas, ayudas a los autónomos para el gasto corriente y también para que a posteriori puedan contratar a otras personas, conscientes de que se trata del colectivo más afectado.

Máñez ha advertido, además, que la crisis económica puede afectar a las administraciones públicas, que pueden llegar a tener problemas de liquidez, con las consecuencias que eso tendría para el conjunto de la población. El Gobierno autonómico sigue presionando para que se le autorice a gastar el superávit presupuestario en la crisis del coronavirus.