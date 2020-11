Los enfermeros, en contra de hacer test en las farmacias: "No son centros sanitarios"

El Sindicato de Enfermería (SATSE) rechaza que la posibilidad de la realización de test de detección de la COVID-19 en las farmacias. Es una opción que han pedido comunidades autónomas como Madrid y que no se descarta desde el Ministerio de Sanidad.

El secretario general de SATSE Canarias, Leopoldo Cejas, advierte de que las farmacias "no son centros sanitarios" y alerta que "querer convertirlos en lugares donde puedan coexistir sospechosos de COVID con gente que vaya a comprar fármacos es un riesgo inncesario".

A su juicio, las farmacias no reúnen las condiciones para realizar pruebas, ni siquiera aquellas que cuenten con espacio para analíticas. "No tienen las competencias para hacer las pruebas, por lo que se necesita una modificación legal", recuerda Cejas, añadiendo que "la propia ley reguladora de los servicios de farmacia no incluye la relación de pruebas diagnósticas", tampoco otros textos normativoas, que "no dan vía libre a que este tipo de pruebas se realicen" en esos lugares.

El representante sindical añade en COPE Canarias que los sanitarios tienen los recursos para encargarse de hacer las pruebas: "Estamos haciéndolas con un control exhaustivo de las personas y grabando datos; todo eso no lo tienen las farmacias, por lo que no es el simple hecho de realizar la prueba".

Además, Leopoldo Cejas advierte sobre el peligro de no tomar correctamente una muestra nasofaríngea: "No es sencillo. Hay que hacerla con sumo cuidado y, si quien lo hace no tiene competencia, pueden darse falsos positivos o negativos; tienen que ser los profesionales habilitados para ellos y en los centros sanitarios".