Nueva caravana de protesta para exigir test en los aeropuertos

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) promoverá una segunda caravana para exigir una vez más que tanto el Gobierno de España como el Ejecutivo autonómico pongan en marcha, de forma inmediata, la realización de test a los viajeros que procedentes de países terceros o de la Península lleguen a las Islas por aeropuertos y puertos.

El anuncio de esta segunda movilización es consecuencia, según el Círculo de Empresarios, de la inacción y falta de respuesta por parte de las citadas Administraciones que, según el CEST, han desoído la demanda que de forma unánime está haciendo la sociedad civil de la Isla —empresarios, trabajadores y autónomos, entre otros— en el convencimiento de que los controles en puertos y aeropuertos constituye un mecanismo eficaz para contener la expansión del COVID-19, así como para generar confianza y seguridad sanitaria entre los residentes en las Islas.

En este mismo sentido, empresarios y profesionales exigen que el Gobierno de Canarias ejerza sus competencias en el caso de que, como ha ocurrido hasta el momento, ni Sanidad Exterior ni la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico atiendan a la demanda que desde hace meses se está haciendo desde las Islas, una reivindicación que según recuerda el CEST cuenta con el apoyo tanto de la consejera de Turismo del Ejecutivo regional como del director del Servicio Canario de Salud.

El Círculo de Empresarios reitera, en línea con lo manifestado en el transcurso de la anterior movilización, a la que se sumaron representantes de diferentes sectores y actividades económicas, que el Gobierno de Canarias no debe esperar más por autorizaciones o permisos que no son necesarios. A juicio de los empresarios, las Islas no pueden perder una semana más de ahí que sus instituciones autonómicas y locales deban tomar la iniciativa y empezar a realizar los test con o sin el consentimiento o el beneplácito de los ministerios de Sanidad o Transportes.

Como se recordará, el CEST ha registrado en la Presidencia del Gobierno de Canarias, junto a una amplia representación de los diferentes sectores económicos, un documento en el que se subraya la inaplazable necesidad de empezar a hacer los test en aeropuertos y puertos para evitar que el cero turístico, que se ha cobrado ya la vida empresarial y profesional de infinidad de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, arrastre a la temporada alta y a la economía de las Islas a una crisis sin precedentes en las últimas décadas.