Los empresarios de Tenerife no descartan despidos masivos a final de año

El presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Arona, Antonio Luis González, no descarta que se puedan producir miles de despidos masivos en Tenerife cuando finalicen los ERTE vinculados al turismo.

"El riesgo es evidente y no se le escapa a nadie que ahora mismo el panorama es delicado en muchas empresas. Las que tienen una caída de actividad de un 25 o un 30 por ciento están pasando serias dificultades, pero el escenario es peor en las que registran una caída del 50 por ciento, ya que su supervivencia dependerá del músculo financiero que tengan para afrontar este periodo de transición. En cualquier caso, los despidos podrían llegar si hay cierre de empresas, que es lo que estamos intentando evitar por todos los medios, por eso, es importante que haya agilidad en la concesión de ayudas por parte de las administraciones", ha explicado en COPE.

En este mismo sentido, el representante de la patronal ha recordado que la situación económica del sur de Tenerife es muy compleja por el cero turístico. "Está todo cerrado y es completamente desolador. Los pocos visitantes que vienen están viviendo como residentes y solo se mantienen abiertos algunos negocios esenciales por la implicación de los tinerfeños que consumen y compran en determinados establecimientos", ha subrayado.

Antonio Luis González no es optimista y cree que la reactivación del destino no se producirá a corto y medio plazo por el retraso en el proceso de vacunación. "La recuperación del turismo no va a llegar en verano. Esto no será posible hasta que la vacunación no funcione y se consiga la inmunidad de rebaño, pero aquí y en nuestros mercados emisores. Debemos tenerlo presente y ser conscientes de que ahora lo primero es la salud. Considero que el turismo local y nacional salvará la campaña de la temporada estival y poco más, pues diferentes organismos internacionales ya han señalado a 2022 como el año de la progresiva vuelta a la normalidad", ha concluido.