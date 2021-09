Los empresarios del ocio nocturno reclaman una aplicación móvil para el control de los accesos

El ocio nocturno empieza a ver la luz al final del túnel después de que el Gobierno de Canarias haya acordado ampliar el horario de los locales que decidan exigir el certificado covid para acceder al interior de los mismos. De esta forma, y gracias a que las Islas presentan una evidente mejora de los principales indicadores de la pandemia, el ejecutivo regional ha decidido que los negocios de ocio nocturno que lo deseen, bajo su responsabilidad sobre el control, puedan cerrar a las 04.00 de la mañana.

En definitiva, las discotecas, bares de copas y karaokes que deseen acogerse a esta ampliación voluntaria deberán acreditar que sus trabajadores y clientes cuentan con el certificado de vacunación contra la covid con más de 14 días de antelación, haber pasado la enfermedad o disponer de una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo, con una antelación máxima de 48 horas.

Las reacciones a la noticia han sido diversas hoy en COPE Canarias. Desde AERO, la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio, su vicepresidente Carlos Quintero cree que “es un primer comienzo, con el punto de a favor de que podremos abrir hasta las cuatro de la mañana, con lo que podremos empezar a facturar y sobre todo que vamos a tener son dos horas en las que no hay otra actividad sino el ocio nocturno”. Eso sí, Quintero recordó que “no se va a poder bailar, y la idea es que la gente esté en las pistas de baile con mesas y sillas, y máximo de 8 personas por mesa”.

Menos optimista se mostró Javier Cabrera, del grupo Monkey, que ha insistido en el que el Gobierno de Canarias debe dotar a los locales de las herramientas tecnológicas necesarias para validar los certificados covid, de tal manera que la responsabilidad no recaiga sobre los empresarios. “La medida es correcta”, apuntó Cabrera, añadiendo que “pero necesitamos una aplicación del Gobierno de Canarias que valide el certificado. Yo no puedo ser árbitro o juez, porque no tengo la cualificación para ello y no nos pueden pasar a nosotros toda la responsabilidad, hoy en día hay medios tecnológicos suficientes”.

Cabrera se refirió igualmente a otros problemas añadidos, como que “los extranjeros no tienen por qué saber que deben llevar ese documento, por lo que perderemos muchos clientes extranjeros seguramente”.

Por su parte, Eduardo Morales, presidente de AECAN y también miembro de AERO afirmó sobre esta nueva medida, y en línea con Javier Cabrera, que “la recibimos con alegría, porque la necesitábamos, pero es verdad que también necesitamos una aplicación para poder registrar los datos de los certificados, la responsabilidad no puede ser toda nuestra”.

En referencia a la casuística que plantea este nuevo escenario y la posible rentabilidad de los negocios, explicó que “habilitaremos las pistas de baile con mesas y sillas, lo cual va a disminuir bastante los aforos. Habrá que hacer números porque además habrá que tener más camareros para servir en mesa y para el control de acceso”.